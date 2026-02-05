Garlasco, Massimo Lovati chiede scusa allo studio Giarda dopo l'accusa di diffamazione: "Non volevo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimo Lovati, su IgnotoX, risponde dell’accusa di diffamazione che lo porterà in tribunale il prossimo maggio. Sul tema della “macchinazione”, dichiarazione contestata, risponde oggi che ha “peccato di foga difensiva“. Secondo Lovati, inoltre, non intendeva una falsificazione delle prove, ma un modo di indagare “occulto”, ovvero alle spalle di Andrea Sempio, il suo assistito. Sperava, aggiunge, che queste informazioni del 2017 non fossero usate anche nella nuova inchiesta.

Lovati spiega il termine “macchinazione”

Lovati ricostruisce le proprie accuse nei confronti degli avvocati di Alberto Stasi. Al centro della denuncia per diffamazione, il termine “macchinazione”. Ricordiamo che Lovati aveva evocato “una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda” e aveva parlato pure di una “manipolazione organizzata dagli investigatori dello Studio” per il prelievo del Dna.

Al programma dichiara che il 13 marzo, quando è uscito assalito dai cronisti, potrebbe aver peccato di “foga difensiva”. Sul termine in particolare: “Non significa altro che un’attività occulta ai danni di altri”.

Il suo assistito, prosegue, era stato oggetto di pedinamenti che definisce “occulti” e di prelievi che “sono stati rivolti contro di lui”.

L’accusa di diffamazione

Sull’accusa di diffamazione, invece, dice che non aveva intenzione di diffamare nessuno, “tanto meno i colleghi”. Il termine “macchinazione”, dice Lovati, lo aveva usato “per distinguere un qualche cosa che volevo esporre”.

Ricorda di aver aggiunto: “Non vorrei che si trattasse anche in questo nuovo processo”. Nel senso, prosegue nella sua spiegazione, che la macchinazione non fosse al centro del nuovo processo.

In questo senso la macchinazione, ricostruisce infine Lovati, sarebbe l’uso del Dna contro Sempio e le modalità con le quali era stato raccolto e poi, nel tempo, utilizzato nelle varie perizie.

Le analisi sul pc di Chiara Poggi

Di recente un’altra perizia è stata molto discussa, ovvero quella sul pc di Chiara Poggi. Prima la decisione dell’incidente probatorio su quello di Stasi, poi l’analisi già affidata dalla Procura ai consulenti informatici.

L’operazione però allungherà i tempi dell’inchiesta, visto il tipo di analisi richiesta. Inoltre si dovrà attendere anche la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, medico legale e antropologa forense.

I termini comunque scadono ad agosto 2026 e la Procura confida di fare in tempo e non dover chiedere una proroga.