Garlasco, Massimo Lovati critica l'indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio: "Testimoni influenzati"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex avvocato di Andrea Sempio ha commentato negativamente la nuova inchiesta. In particolare, le intercettazioni sono parse “fumose” e piene di interruzioni, cosa che le renderebbe difficili da contestualizzare. Massimo Lovati ha criticato il modo di procedere della Procura di Pavia, che rischia di “sbattere il mostro in prima pagina”. Crede che nel frattempo, mentre le indagini verranno prorogate, Alberto Stasi otterrà la revisione e la questione Sempio verrà semplicemente archiviata.

Lovati sulle intercettazioni

Massimo Lovati ha commentato le intercettazioni emerse nelle scorse ore che, per la Procura di Pavia, incastrerebbero Andrea Sempio. L’ex avvocato dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha dichiarato: “Non conosco nel dettaglio il testo di queste intercettazioni”.

“Mi sembrano – prosegue – da quello che ho sentito dire, molto fumose, piene di interruzioni e quindi non localizzabili in nessun contesto”.

In generale Lovati non ha buone parole per il modo di procedere della Procura di Pavia. Dichiara proprio: “Non mi piace”. A partire dall’aver convocato i testi dopo la formulazione del capo di incolpazione; spiega infatti che questo influenza i testimoni.

La mostrificazione

Esattamente come gli attuali legali di Andrea Sempio, ovvero Liborio Cataliotti e Angela Taccia, anche Lovati commenta la “mostrificazione” del suo ex assistito. Una visione criticata dall’avvocato di Stasi, che dice di sapere bene cosa significhi dopo 15 anni di mostrificazione.

Si dimostra preoccupato di come la Procura abbia “sbattuto in prima pagina il mostro” senza valutare le conseguenze da un punto di vista psicologico. Utilizza il termine, divenuto noto di recente, di “profilo personologico”.

Si tratta dell’accertamento richiesto dai legali di Sempio che servirà a valutare i comportamenti normali e gli eventuali elementi anomali della personalità del loro assistito.

Cosa succederà ora per Lovati

Commentando i fatti mentre entra nel tribunale di Pavia, Lovati dice di essere convinto di una cosa. Dichiara infatti che, secondo lui, “non è cambiato nulla“.

Rispetto a cosa succederà ora, a suo avviso verrà prima chiesta una proroga per le indagini preliminari, i cui termini scadono il 5 agosto, e dopodiché la posizione di Sempio sarà archiviata.

La proroga delle indagini preliminari, dice, dovrebbe essere di un anno. Tempo nel quale i legali di Alberto Stasi potranno chiedere la revisione e, sempre secondo il pronostico di Lovati, la otterranno.