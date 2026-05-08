Garlasco, Massimo Lovati difende Andrea Sempio e attacca la Procura: "Tutte balle come l'impronta 33"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non è il modo di procedere”, “non si sbatte il mostro in prima pagina”. Così Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, va all’attacco della procura di Pavia per le ultime mosse nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, in particolare l’interrogatorio dell’indagato e di testimoni dopo aver diffuso le accuse. Non solo, l’avvocato definisce “balle, come l’impronta 33” le intercettazioni dei soliloqui in auto di Sempio. E si dice convinto dell’innocenza sia di Alberto Stasi che di Sempio: “Credo sempre nella terza pista”.

Garlasco, Massimo Lovati attacca la procura di Pavia

“Non è il modo di procedere. Non è ortodosso, è proprio sbagliato“. Così in una intervista a La Stampa l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, critica il modo di procedere della procura di Pavia nelle indagini sul delitto di Garlasco.

Secondo Lovati non è corretto far filtrare alla stampa le accuse “con quelle aggravanti terribili” prima dell’interrogatorio dell’indagato. Così, afferma, “si sbatte il mostro in prima pagina“.

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E poi “non si chiamano i testimoni dopo aver presentato alla stampa il capo di incolpazione, perché ovviamente i testimoni rimangono influenzati“.

Altra cosa sbagliata secondo il legale: a Sempio che in procura si avvale della facoltà di non rispondere gli inquirenti mostrano tutti gli elementi che pensano di avere contro di lui.

“In quarantacinque anni di professione non ho mai visto una cosa del genere”, dice Lovati.

Forse, aggiunge l’avvocato, i pm si sono comportati così perché puntavano a una confessione, “forse speravano di farlo crollare”.

Lovati in difesa di Andrea Sempio: “Balle”

Massimo Lovati definisce poi un “bel film” le accuse della procura di Pavia, secondo cui Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per un rifiuto a un suo approccio sessuale.

Gli investigatori, sostiene, “stanno facendo una confusione totale”.

E sulle intercettazioni di Sempio dice che sono tutte “balle“, come anche l’impronta 33. “Balle sparate apposta per influenzare i testimoni”.

“Credo sempre nella terza pista”

Massimo Lovati si dice convinto dell’innocenza di Andrea Sempio, ma anche di Alberto Stasi: “L’ho sempre detto che Alberto Stasi è innocente, lo hanno capito anche le pietre”.

Lovati crede ancora nella “terza pista“, quella del sicario di cui ha parlato più volte nei mesi scorsi, “solo che non spettava a me trovarlo”.

Infine un consiglio al suo ex assistito: nei suoi panni “avrei seri problemi a farmi vedere in giro”.

Perché “l’Italia è piena di pazzi e di mitomani”, e la gente “prende per oro colato quello che dice la procura”. E poi anche quando verrà assolto, “perché sono convinto che verrà assolto, resterà segnato per tutta la vita“.