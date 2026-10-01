Garlasco, Massimo Lovati difende il generale Garofano: "Lui e i Ris di Parma hanno fatto il loro dovere"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, difende in tv il generale Luciano Garofano e i RIS di Parma: “Hanno fatto solo il loro dovere e le tesi della Procura di Pavia non vanno prese per oro colato”. L’ex comandante Garofano, sentito il 25 settembre sui pedali della bici di Stasi, ha negato ogni occultamento nel caso Garlasco.

Garlasco, parla Massimo Lovati

Una presa di posizione, da lui stesso definita “controcorrente”. Ospite di “Dentro la notizia”, l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha preso le difese dell’ex generale dei RIS Luciano Garofano. Quest’ultimo, com’è noto, è finito nel mirino della Procura di Pavia per il modo in cui furono condotte le analisi scientifiche del 2007 nel caso Garlasco.

“Io sono una voce fuori dal coro” ha premesso Lovati, secondo il quale Garofano e il RIS di Parma si sono limitati a lavorare con correttezza. “Il generale Garofano ha fatto solamente il proprio dovere, come l’han fatto i carabinieri del RIS di Parma”.

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L’avvocato ha poi invitato alla cautela sulle ricostruzioni dei magistrati. “Bisogna raccontare le cose come sono successe e bisogna non prendere come oro colato quei comunicati che sta facendo la Procura della Repubblica di Pavia”.

Lovati ha specificato anche di essere stato bersagliato online per questa scelta, visto che sul suo Instagram, ha riferito, “ce n’è di tutti i colori”. Senza però arretrare: “Io sono alla ricerca della verità”. Poi, la chiusura con una promessa: “La verità è che Garofano ha fatto solamente il suo dovere, così come il RIS di Parma. E posso dimostrarlo”.

Luciano Garofano, perché è sotto esame

Nel 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa a Garlasco (il 13 agosto), Garofano comandava il RIS di Parma e coordinò sopralluoghi e raccolta dei reperti. Oggi è consulente della difesa di Sempio, l’indagato della nuova inchiesta. Con Lovati ha già lavorato nel 2017, quando fu chiamato dall’allora legale di Sempio per valutare il Dna sulle unghie della vittima.

Il 25 settembre, a pochi giorni dalla scadenza dei termini dell’indagine bis, Garofano è stato ascoltato per circa 90 minuti dai pm di Pavia come persona informata sui fatti, insieme ad altri ufficiali dell’epoca.

Al centro degli accertamenti c’è il Dna trovato sui pedali della bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi. Per i magistrati i RIS avrebbero saputo fin da subito che non c’erano tracce genetiche di Chiara Poggi. Un esito che, secondo l’ipotesi accusatoria, fu comunicato in ritardo o solo in parte all’autorità giudiziaria.

Garofano respinge ogni sospetto: “Escludo categoricamente che il RIS abbia nascosto prove sull’innocenza di Alberto Stasi”. Davanti ai pm ha però risposto più volte di non ricordare.

Il maresciallo Marino, ex collega, ha invece messo a verbale: “L’esito sui pedali della bici era nullo”. Garofano ha ammesso di aver con ogni probabilità avvisato la pm di Vigevano Rosa Muscio della traccia, senza ricordare quando.