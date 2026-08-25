Garlasco, Massimo Lovati e l'accusa sull'indagine del 2007 "depistata pesantemente dagli assassini di Chiara"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, continua a sostenere che a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco non sia stato né Sempio né Alberto Stasi, ma altri. Assassini che avrebbero “pesantemente depistato” le indagini, fin dal giorno dell’omicidio. Gli assassini di Chiara Poggi “hanno avvelenato un pozzo nel quale tutti noi ci siamo abbeverati e continuiamo a farlo”, ha detto Lovati.

Garlasco, Massimo Lovati e l’ipotesi di più assassini

Nella puntata del 24 agosto di Filorosso su Rai3 si è parlato degli ultimi sviluppi sul caso del delitto di Garlasco.

Tra gli ospiti presenti l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, l’ex capo dei Ris Luciano Garofano, Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, e il suo predecessore Massimo Lovati.

ANSA

Quest’ultimo, prendendo spunto dalle parole di Stefania Cappa in una intercettazione agli atti, è tornato a parlare di presunti depistaggi nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi e ha rilanciato la tesi di più assassini, che non sarebbero né Stasi né Sempio.

“Fin dal giorno dell’omicidio – ha detto Lovati – gli assassini di Chiara Poggi hanno avvelenato un pozzo nel quale tutti noi ci siamo abbeverati e continuiamo a farlo”.

Lovati: indagine “pesantemente depistata”

Secondo Lovati, l’indagine del 2007 su Garlasco “è stata pesantemente depistata dall’inizio“.

“Non è stata depistata da chi voleva male ad Alberto Stasi, o alla famiglia Poggi o ad Andrea Sempio“, ha aggiunto, a farlo sarebbero stati “gli assassini” della ragazza.

Garofano: “L’assassino è uno”

A Lovati ha risposto il generale dei carabinieri Luciano Garofano, che si occupò all’epoca delle indagini quale capo dei Ris, oggi consulente della famiglia Poggi.

Garofano non condivide la tesi di più persone coinvolte nel delitto, l’assassino di Chiara Poggi “è uno“.

Il generale poi ha contestato la definizione di indagine “Stasicentrica”, spiegando che anche oggi “quando muore una donna normalmente le prime persone a cui si pensa sono quelle vicine, il marito, il fidanzato, l’amante”.

“Non c’è stato alcun accanimento nei confronti di Stasi – ha detto – è stato lui stesso a dimostrare la sua responsabilità nell’omicidio”.

“Con le conoscenze di allora, e lo voglio sottolineare, non è stato fatto nulla che fosse solo concentrato su Stasi”, ha aggiunto Garofano.

Stasi è stato incastrato dal suo stesso racconto, che non ha trovato conferme nelle tracce in casa: “Non c’erano le impronte delle sue scarpe e sotto le sue scarpe non c’erano tracce di sangue, mentre quando lui è entrato era ancora liquido”.

“È inutile mettere in discussione tutto questo, noi non ci siamo concentrati su di lui per mettere da parte le altre piste, assolutamente no”, ha concluso Garofano.