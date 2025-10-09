Garlasco, Massimo Lovati e l'appello a Sempio dopo la bufera: "Se mi revoca pazienza, ma io non me ne vado"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io non me ne vado da solo”: sono le nuove dichiarazioni che Massimo Lovati ha rilasciato nella sua ennesima ospitata televisiva. In collegamento con Ignoto X, su La7, l’avvocato di Andrea Sempio tradisce una certa malinconia. Sostiene, ad esempio, di aver affiancato il percorso del suo assistito sin dal 2017 – dunque ai tempi delle prime indagini a suo carico – e di avergli promesso di lavorare affinché la vicenda si concluda con un proscioglimento. Alla luce delle polemiche emerse negli ultimi giorni, tuttavia, Lovati intende mantenere il suo mandato con Sempio: “Ovviamente, se poi mi revoca, io non ci posso fare niente”.

La promessa di Massimo Lovati

Il pomeriggio di giovedì 9 ottobre Giuseppe Rinaldi ha dialogato con l’avvocato Massimo Lovati durante il programma Ignoto X, in onda su La7. Per Lovati sono giorni difficili: non solo la bufera scoppiata dopo il caso Falsissimo, ma anche le distanze prese dalla collega Angela Taccia nonché la querela da parte dello studio legale Giarda.

Una serie di cose, questa, che inevitabilmente hanno travolto l’avvocato e oggi non mancano le domande sulle conseguenze sul suo lavoro nella difesa del nuovo indagato del caso Garlasco.

IPA Massimo Lovati non lascerà la difesa di Sempio: “Ho promesso a lui che lo porterò fino alla fine”, dice riferendosi alle nuove indagini sul delitto di Garlasco

In collegamento da Vigevano Massimo Lovati dice: “Io voglio rimanere, voglio condurre in porto questa vicenda che ho sposato nel 2017”. Da quell’anno l’avvocato ha “preso a braccetto la posizione di Andrea Sempio” che considera “innocente” ed “estraneo al fatto”.

“Ho promesso a lui che lo porterò fino alla fine con una sentenza di proscioglimento”, dice Massimo Lovati alle telecamere di Ignoto X.

Il lavoro nella difesa di Andrea Sempio

Lovati, quindi, dice fermamente che non lascerà la difesa di Andrea Sempio che condivide con la collega Angela Taccia. “Io voglio rimanere”, ma non esclude una scelta diversa da parte del suo assistito.

“Ovviamente, se poi mi revoca, io non ci posso fare niente”, dice, e conclude: “Metterà un altro avvocato meglio di me. Che devo fare? Io non me ne vado“.

Le bufere sul caso Garlasco

A portare Lovati all’ipotesi di un dietrofront di Andrea Sempio sono gli episodi che negli ultimi giorni hanno portato nuove ombre sul caso Garlasco. Tutto è esploso lunedì 6 ottobre, quando Fabrizio Corona ha pubblicato la terza parte del suo Speciale Garlasco del format Falsissimo.

In una sequenza Lovati parla del procuratore Fabio Napoleone e dell’aggiunto Stefano Civardi, chiamando quest’ultimo “quel maledetto” e fa riferimenti anche a Yara Gambirasio e Massimo Bossetti.