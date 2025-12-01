Garlasco, Massimo Lovati è sicuro che Andrea Sempio sarà prosciolto dopo la richiesta di rinvio a giudizio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’avvocato Massimo Lovati è sicuro che per Andrea Sempio arriverà a breve la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Ma anche che non si arriverà al processo: secondo l’ex legale del 37enne indagato per il delitto di Garlasco Sempio sarà prosciolto all’udienza preliminare. Lovati torna anche sul Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, affermando che non c’è niente di nuovo e che anche l’ultima perizia non porterà a nulla.

Garlasco, Andrea Sempio verso la richiesta di rinvio a giudizio

Secondo diverse indiscrezioni la procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini su Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi.

Mancano ancora alcuni tasselli, poi i pm potranno chiudere le indagini e chiedere il rinvio a giudizio, probabilmente all’inizio del nuovo anno.

ANSA Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio

Un passaggio atteso e dato per certo da molti, tra cui Massimo Lovati, l’avvocato che ha difeso Sempio fino a poco tempo fa.

Massimo Lovati è sicuro che Sempio sarà prosciolto

Ai microfoni di Mattino Cinque Massimo Lovati si è detto certo che arriverà la richiesta di rinvio a giudizio per il suo ex assistito.

Ma l’avvocato è altrettanto certo che non si arriverà al processo, perché Sempio sarà prosciolto dalle accuse.

Secondo Lovati la richiesta della procura sarà bloccata all’udienza preliminare con una sentenza di proscioglimento.

Lovati sul Dna di Sempio: “Niente di nuovo”

Inevitabile poi un passaggio sul tema al centro delle cronache negli ultimi giorni, il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi.

Secondo indiscrezioni sulla perizia della genetista Denise Albani disposta dal tribunale di Pavia, dal materiale genetico rilevato nel 2007 è emersa una “piena concordanza” con la linea paterna della famiglia Sempio.

Massimo Lovati ha espresso profonda amarezza per la vicenda, definendo “terrorismo” la diffusione di queste informazioni prima del deposito della perizia in tribunale, prevista per il 5 dicembre.

Chi ha fatto diffuso queste indiscrezioni ha “fatto del male“, ha detto l’avvocato.

Poi sul merito della questione ha detto che “non c’è niente di nuovo” rispetto al 2017.

Quindi un’altra previsione: secondo Lovati i risultati della perizia sul Dna non sono conclusivi e non potranno essere usati dall’accusa.