Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati, prima dell’interrogatorio in Procura sul cosiddetto filone della corruzione nel caso Garlasco, ha parlato in tv, lasciando intendere di essere pronto a rilasciare dichiarazioni "fuori SIT" (sommarie informazioni testimoniali, ndr) sull’omicidio di Chiara Poggi. Antonio De Rensis, che assiste Alberto Stasi, ha commentato: "A volte, Lovati dice senza dire".

Perché Massimo Lovati sarà ascoltato in Procura

Massimo Lovati sarà ascoltato in Procura in merito al presunto condizionamento della prima indagine su Sempio legata al delitto di Garlasco, che nel 2017 portò all’archiviazione del fascicolo a suo carico. Mercoledì è stato il turno di Simone Grassi, uno dei tre avvocati che all’epoca assistevano Sempio, sentito per quasi 3 ore, e dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto, che si occupò delle intercettazioni.

Al centro dell’inchiesta ci sono i circa 50mila euro usciti dalla disponibilità della famiglia Sempio, che secondo l’accusa potrebbero essere serviti per l’archiviazione. La famiglia sostiene che fossero compensi per gli avvocati.

Cosa dirà Massimo Lovati in Procura

Massimo Lovati è stato ospite di Mattino Cinque nella mattinata di giovedì 19 novembre, a poche ore dall’incontro in Procura, quando sarà ascoltato sul filone della corruzione.

L’ex avvocato di Andrea Sempio ha detto: "Secondo me potrei dire delle cose che cambieranno o potrebbero cambiare i termini del discorso, ma fuori SIT. Io mi prefiguro che mi interrogheranno solo sul filone corruttivo".

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, anche lui ospite in studio, ha commentato: "Io in tempi non sospetti ho detto che giudico Massimo un uomo molto astuto nel senso alto del termine che a volte, senza dire, dice. Bisogna tradurre, ma dipende dal traduttore. Io certe sue interpretazioni le seguo con grande interesse, non tutte, ma alcune sì".

Successivamente, Lovati ha precisato che tali dichiarazioni extra-SIT, che quindi non verrebbero verbalizzate, riguarderebbero "il caso dell’omicidio di Chiara Poggi", ma non nello specifico Andrea Sempio, né Alberto Stasi.

Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, ha aggiunto: "Ci saranno delle rivelazioni importanti, se vorranno ascoltarle".

Le parole di Massimo Lovati sul filone della presunta corruzione

A proposito della sua posizione, Massimo Lovati ha ribadito di aver ricevuto 15mila euro: "Io non ho mai negato di aver ricevuto i soldi perché è la verità. Io ho espletato un’attività professionale molto intensa e mi sembra che il mio compenso non possa essere di meno. Anzi, dovrebbe essere molto di più. Io ho fatto la prima fase, quella dell’attività investigativa preventiva. Sono stato nominato il 28 dicembre del 2016, in tre giorni ho già fatto passi da gigante. Mi sono studiato 18 faldoni del processo Stasi e per leggerli ho dovuto interrompere le altre attività dello studio. Dico questo per giustificare i soldi che ho preso".

Sugli altri avvocati, Lovati ha poi detto: "Io sono subentrato, non è che potevo dire ‘Andatevene via’. Loro mi hanno chiamato".

Federica Panicucci ha sottolineato: "Lei entra come persona informata sui fatti ma potrebbe uscirne da indagato". La replica di Lovati: "Io vado sereno, nella consapevolezza di non aver niente da nascondere. Il procuratore che mi ha invitato deve avere la consapevolezza che io non sono un cittadino normale, ma sono un avvocato, quindi un suo pari. Spero in un colloquio sereno, disponibile. Più di questo cosa devo dire?".

De Rensis ha commentato ancora: "Quando ci si reca davanti alla Giustizia si deve pensare che ci sono degli interessi superiori, che sono della collettività. Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza".