Garlasco, Massimo Lovati fa luce sulle donazioni di denaro di don Gregorio alla famiglia di Flavius Savu

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha chiarito le ragioni per cui il parroco del santuario della Bozzola, don Gregorio Vitali, aveva versato del denaro a Flavius Savu, il pregiudicato arrestato in Svizzera che ha dichiarato di conoscere la verità sul delitto di Garlasco.

Lovati spiega il passaggio di denaro tra don Gregorio e Savu

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha chiarito il motivo per cui don Gregorio Vitali aveva versato del denaro alla famiglia di Flavius Savu, una donazione di cui lui stesso aveva redatto le ricevute. L’avvocato di Sempio ha spiegato la situazione in un’intervista rilasciata alla trasmissione di Mediaset Mattino Cinque:

Io, in qualità di avvocato e di legale del signor Savu e del parroco don Gregorio Vitali avevo redatto delle ricevute su ordine dello stesso parroco, in virtù di alcune donazioni di denaro che lui stesso aveva fatto alla famiglia di Savu per beneficenza. Nel particolare si indicava che questo denaro era stato devoluto per beneficenza al bambino di Savu che aveva bisogno di cure specialistiche.

Chi è Flavius Savu

Flavius Savu è un cittadino rumeno, condannato per estorsione proprio ai danni di don Gregorio Vitali e recentemente arrestato in Svizzera, dove si trovava da latitante.

Savu è entrato nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco dopo aver sostenuto che Chiara Poggi sia stata uccisa da un sicario, perché avrebbe scoperto un giro di scambi sessuali nel santuario della Bozzola.

ANSA Chiara Poggi

Inizialmente, dopo il suo arresto, Savu si è detto disposto a collaborare con la giustizia italiana sul caso, ma ha poi ritrattato, dicendosi impaurito dal ritorno in Italia.

Lovati e la versione di Savu

Una teoria simile a quella di Savu l’ha sostenuta in passato anche lo stesso Lovati, che però incalzato a Mattino Cinque ha dichiarato:

Io non so nient’altro. Io sono stato testimone di quel processo. E siccome mi sono avvalso del segreto d’ufficio non posso dire altro. Mi avvalgo ancora del segreto d’ufficio.

Ha poi fatto riferimento a quanto detto ai giornalisti da Savu:

Quello che Savu ha detto di voler di riferire le ha fatte emergere alcuni mesi fa a un vostro collega. Le stava riferendo a un vostro collega il giorno prima dell’arresto. Voi che siete del settore dovreste sapere a chi ha rivelato queste cose e a chi doveva rivelare altre cose il giorno prima dell’arresto.