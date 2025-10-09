Garlasco, Massimo Lovati ha deciso di non querelare Fabrizio Corona: "Dovevamo fare una fiction"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Mi ha proposto di fare una fiction“, queste le parole usate da Massimo Lovati all’indomani delle polemiche contro Fabrizio Corona. L’avvocato di Andrea Sempio aveva detto che l’ex paparazzo lo avrebbe tradito durante le riprese della terza parte dello Speciale Garlasco del format Falsissimo. In una nuova intervista, infine, Lovati corregge il tiro e annuncia che non muoverà querela contro Corona, perché “non ho fiducia nelle querele”.

Le nuove dichiarazioni di Massimo Lovati

Nessuna querela contro Fabrizio Corona. Lo ha riferito Massimo Lovati a Fanpage, pochi giorni dopo la messa in rete dell’intervista rilasciata a Falsissimo. L’avvocato di Sempio, ricordiamo, aveva accusato l’ex paparazzo di averlo tradito per aver diffuso il filmato “per altre finalità”.

Con Fanpage ha ripercorso i dettagli dell’incontro. Fabrizio Corona gli aveva “proposto di fare una fiction” in quanto oggi vanno di moda gli avvocati e “non vanno più di moda Chiara Ferragni e Fedez“.

ANSA Massimo Lovati ha deciso di non querelare Fabrizio Corona dopo la puntata di Falsissimo su Garlasco: “Non mi fido delle querele”

Corona ha ripreso anche l’interno dell’abitazione di Lovati, compreso ciò che era conservato nel frigorifero “con il mio consenso, dovevamo fare una fiction”. Poi lo avrebbe invitato a dire ciò che voleva senza freni. Infine è finita in rete la nuova puntata di Falsissimo dedicata al delitto di Garlasco, e si è alzato un polverone. Per questo Lovati si era sentito tradito dall’ex paparazzo.

A Fanpage, infine, il legale di Sempio rivela che non intende querelare Fabrizio Corona. “Non ho fiducia nelle querele”, dice, e conclude: “Non ho mai querelato nessuno e non voglio iniziare adesso”.

Fabrizio Corona e “Jerry La Rana”

A Fanpage Lovati ha raccontato i retroscena dell’incontro con Fabrizio Corona. Come anticipato, l’ex paparazzo gli avrebbe proposto di girare una fiction, quindi l’avvocato lo ha accolto nella sua abitazione mentre era ancora in corso il collegamento con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti.

Terminato il collegamento con Rai3, Corona ha ripreso il discorso della fiction: “Mi ha detto che io sarei stato il personaggio principale, che sarei stato Jerry La Rana“, ovvero un cartone animato il cui protagonista è “un avvocato senza scrupoli dedito all’alcol”.

Le bufere sul caso Garlasco

Dopo le indagini a carico del pm Mario Venditti, quindi la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è stata travolta da una nuova bufera. Ciò è avvenuto proprio dopo la messa in rete dello Speciale Garlasco di Falsissimo, dove in un segmento video vediamo Lovati parlare del procuratore Fabio Napoleone e dell’aggiunto Stefano Civardi.

“Da quello che mi hanno riferito, qualche talpone che ho anche io, voleva chiedere l’archiviazione. C’è l’altro dell’opus dei, quel maledetto lì… Civardi”. Su queste affermazioni è intervenuta la Procura di Pavia con una nota in cui si parla di “affermazioni false”. Dalle parole di Lovati si è dissociata anche Angela Taccia, l’avvocata che insieme a lui difende l’indagato Andrea Sempio.