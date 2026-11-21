Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nuovo confronto a distanza sui documenti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Durante un servizio di Quarto Grado, il legale della famiglia Poggi Gian Luigi Tizzoni ha smentito le affermazioni dell’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, negando di avergli mai consegnato la relazione investigativa SKP nel 2017 e ribadendo di aver condiviso esclusivamente atti leciti e già accessibili.

Garlasco, scontro sulla relazione SKP tra Massimo Lovati e Tizzoni

Un nuovo scontro sulla gestione degli atti giudiziari torna a infiammare l’inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. A riaccendere la polemica è stato Gian Luigi Tizzoni, storico legale della famiglia Poggi, che in un servizio trasmesso a Quarto Grado su Rete 4 ha replicato alle recenti dichiarazioni rese in Procura a Pavia da Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio.

Sentito dai magistrati come testimone, Lovati aveva sostenuto di aver ricevuto proprio da Tizzoni, nel 2017, la relazione redatta dall’agenzia investigativa SKP su incarico della difesa di Alberto Stasi.

Una ricostruzione smentita con fermezza ai microfoni dell’inviato: "Il fatto storico è che io non gli ho consegnato la relazione SKP, né gli ho mai consegnato nulla che io non potessi dare in quanto avvocato, in ciò legittimato dal nostro articolo 46 del Codice deontologico, cioè atti di cui avevo la libera disponibilità".

La difesa di Tizzoni sulle carte consegnate nel 2017

Gian Luigi Tizzoni ha ricostruito nel dettaglio quali documenti avesse effettivamente ritirato e quali invece avesse condiviso con la difesa di Andrea Sempio all’epoca della prima indagine.

Ricordando gli accessi agli atti effettuati l’11 gennaio 2017 presso la Corte d’Appello di Brescia, il legale ha precisato di aver acquisito soltanto l’istanza della difesa Stasi e le consulenze genetiche firmate dai periti Linarello e Fabbri, escludendo categoricamente di aver mai fornito materiale riservato o non ancora pubblico.

"Io ho dato le sentenze e ho dato la perizia De Stefano, atti che ero legittimato ovviamente ad avere perché riferiti a un procedimento chiuso. Solo quei documenti, però, solo documenti leciti", ha chiarito l’avvocato, sottolineando come secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri la relazione dell’agenzia SKP sia giunta nelle mani dei legali di Sempio attraverso la Procura generale di Milano.

La marcia indietro di Massimo Lovati

Presente in studio durante la messa in onda del servizio, lo stesso Massimo Lovati ha fatto un passo indietro rispetto alla versione fornita davanti ai pubblici ministeri pavesi.

Incalzato in diretta dal giornalista Giuseppe Brindisi sulla netta contraddizione tra le due ricostruzioni, l’ex legale di Sempio ha ammesso un possibile vuoto di memoria: "Ovviamente c’ha ragione lui, perché non penso che il suo discorso non faccia una grinza. Probabilmente sono i miei ricordi che sono fallaci".

Lovati ha infine motivato la confusione spiegando quali fossero le sue reali priorità investigative nel 2017, al momento di preparare la linea difensiva per il proprio assistito: "Però a me interessava in quel momento, mi interessava la consulenza Linarello. Il resto non mi interessava. Per questo ho fatto questa distinzione. Però invece si vede che lui ha ragione".