Garlasco, Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio: mandato revocato dopo il video di Corona

Svolta nella vicenda del delitto di Garlasco. Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi, sorella del suo amico Marco, in concorso con altre persone. L’uomo ha revocato il mandato al legale dopo le dichiarazioni in programmi come “Falsissimo” di Fabrizio Corona. A difendere Sempio resta dunque Angela Taccia che sarà affiancata da un nuovo avvocato.

La decisione era nell’aria ed è arrivata nella mattinata di martedì 14 ottobre. Andrea Sempio ha scelto di revocare il mandato al suo ormai ex avvocato, Massimo Lovati.

Il 37enne indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone si era preso del tempo per ponderare questa decisione, arrivata dopo alcune dichiarazioni controverse del legale. A difendere l’amico di Marco Poggi resta Angela Taccia che, nei prossimi giorni, sarà affiancata ufficialmente da un nuovo avvocato.

Svolta nel delitto di Garlasco

Si era preso del tempo Andrea Sempio per prendere la sua decisione che poi è arrivata e ha di fatti escluso Massimo Lovati dalla intricata vicenda del delitto di Garlasco.

Alla base della svolta decisa dal 37enne per la sua difesa ci sono diverse dichiarazioni rese dal legale nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

A riferire il cambio di strategia difensiva è stato lo stesso Sempio anche se, secondo quanto riportano diversi media, i documenti della revocata non sarebbero stati ancora depositati in Procura. A questo punto, scottato, sarebbe stato Lovati a far trapelare la notizia.

Le parole di Angela Taccia

Salda nella difesa di Andrea Sempio resta Angela Taccia. L’avvocato, sentita da Fanpage.it, ha precisato: “Il mio cliente ha scelto di revocare il mandato all’avvocato Lovati alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, del suo storico difensore. I rapporti personali tra i due sono comunque rimasti sereni, come lo sono anche tra me e l’avvocato Lovati”.

La separazione tra l’imputato e il suo legale è dunque da imputare a quanto affermato da quest’ultimo in diversi suoi recenti interventi.

Lovati era stato intervistato da Fabrizio Corona in una puntata di “Falsissimo” nella quale si era aperto sul rapporto con Sempio e sulla nuova indagine della Procura di Brescia che vede indagato per corruzione in atti d’ufficio Mario Venditti, l’ex pm di Pavia che chiese e ottenne l’archiviazione delle indagini su Sempio nel 2017.

Cosa aveva detto Lovati a Corona

Intervenuto nella terza parte dello Speciale Garlasco su “Falsissimo” con Fabrizio Corona, Massimo Lovati si era lasciato andare a dichiarazioni shock. Secondo l’avvocato, la riapertura delle indagini era dipesa da un’iniziativa del procuratore aggiunto Stefano Civardi, mentre il procuratore Fabio Napoleone avrebbe preferito chiedere l’archiviazione. Immediata era stata la reazione della Procura di Pavia che aveva smentito tali dichiarazioni e le aveva bollate come “false” in una nota.

“Nel 2023 la Procura di Pavia ha incaricato il Dipartimento di Genetica Forense dell’Università di Pavia (consulenti tecnici Carlo Previderè e Pierangela Grignani) di svolgere accertamenti tecnici, e in data 14 febbraio 2024 è stata depositata richiesta di riapertura delle indagini, firmata dal procuratore Fabio Napoleone e dai sostituti assegnatari Andrea Zanoncelli e Valentina De Stefano”, si legge nel comunicato.

La Procura ha inoltre chiarito che il procuratore aggiunto Civardi si è insediato solo nel febbraio 2024, in un momento successivo alla richiesta di riapertura delle indagini sul caso Garlasco.

La fiction e le querele

Il colloquio tra Corona e Lovati era andato in scena nell’abitazione di quest’ultimo. L’ex paparazzo aveva registrato il tutto e l’ha poi diffuso sui suoi canali per “altre finalità”, come sottolinea il legale. Secondo quest’ultimo, Corona avrebbe “portato da bere” all’incontro e e gli avrebbe chiesto di dire tutto ciò che voleva a patto che fosse volgare, di impatto.

“Mi versava da bere perché io parlassi con maggiore gusto. Lui mi ha tradito, perché ovviamente l’ha distribuito per altre finalità”, ha spiegato l’avvocato. “Mi ha proposto di fare una fiction perché oggi vanno di moda gli avvocati e non più Chiara Ferragni e Fedez. Mi ha detto che io sarei stato il personaggio principale, che sarei stato Jerry La Rana, un cartone animato il cui protagonista è un avvocato senza scrupoli dedito all’alcol. Aveva scelto me perché avevo la erre moscia e assomigliavo a questo personaggio dei cartoni animati’. E poi ha detto: ‘Parla a ruota libera, poi io naturalmente taglio, cucio, di’ quello che vuoi, l’importante è che devi essere volgare. Devi fare affermazioni volgari’.

Dopo che il loro colloquio è trapelato, Lovati ha annunciato che non avrebbe mosso querela contro Corona. “Non ho fiducia nelle querele. Non ho mai querelato nessuno e non voglio iniziare adesso”, aveva detto.

La famiglia Sempio contro Lovati

Dalle parole di Lovati si è dissociata subito Angela Taccia. L’unica legale a essere rimasta nel team di Andrea Sempio si era detta perplessa dalle dichiarazioni del collega e aveva confessato di trovarsi in una posizione delicata. “A volte prende con leggerezza certi rapporti umani che invece dovrebbe evitare. Spesso fa uscite con secondo fine. Spariglia le carte ma sa dove vuole arrivare. Poi ognuno risponde per sé”, aveva commentato.

Delle parole di Lovati, cui Sempio ha revocato la licenza per la sua difesa, si era interessato anche l‘Ordine degli avvocati di Pavia che stava “seguendo con molta attenzione i suoi comportamenti e dichiarazioni”.

Inoltre, dell’avvocato Massimo Lovati e del momento in cui era statogli conferito l’incarico avevano parlato anche alcuni membri della famiglia Sempio. Daniela, madre di Andrea, aveva confessato come il legalo fu scelto dalla famiglia perché “costava poco”.

Il parere di Lovato sul caso Yara Gambirasio

Nell’intervento fiume con Corona, Massimo Lovati non si era limitato a criticare l’operato della Procura di Pavia ma aveva rilasciato affermazioni shock anche sul caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, criticando la strategia difensiva di Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti.

E per di più aveva attaccato gli avvocati Enrico e Fabio Giarda dello studio legale che ha difeso Alberto Stasi, condannato per la morte di Chiara Poggi.

Lovati è stato denunciato per diffamazione aggravata da quest’ultimi in quanto avrebbe definito l’indagine del 2017 come “il frutto di una macchinazione della difesa Giarda”. Per la precisione, aveva affermato che tale studio di avvocati avrebbero clandestinamente prelevato il Dna a Sempio.