Garlasco, Massimo Lovati punta il dito sulla Procura: "Stanno guadagnando tempo per aspettare la revisione"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimo Lovati è tornato a puntare il dito contro la Procura di Pavia. Durante un’ospitata al talk “Filorosso“, dove si è parlato del delitto di Garlasco, l’avvocato ha sostenuto che gli inquirenti stanno prendendo tempo per non chiudere le indagini su Andrea Sempio in quanto starebbero aspettando di capire che cosa accadrà sul fronte relativo alla possibile revisione del processo di Alberto Stasi.

Garlasco, Andrea Sempio dice no alla consulenza psichiatrica: il commento di Lovati

A “Filorosso” si è discusso della recente decisione di Andrea Sempio di non voler incontrare il consulente Roberto Catanesi, incaricato dalla Procura di Pavia di stilare una relazione personologica sulla capacità di intendere e di volere e sulla pericolosità sociale del 38enne.

“Se si doveva accertare l’infermità di Sempio bisognava farlo al tempo del delitto”, ha commentato Lovati.

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“Le perizie sulle qualità psichiche delle persone le possono fare solo in fase esecutiva”, ha aggiunto.

Lovati: “La Procura vuole guadagnare tempo”

“Lo scopo del voler fare la perizia? Per guadagnare tempo, per aspettare quello che noi tutti stiamo aspettando, cioè la revisione del processo di Stasi. Per me il 28 settembre non chiudono le indagini. Oppure le chiudono e trovano un’altra scusa per andare avanti, come già fatto. Ne hanno fatte di ogni”, ha chiosato Lovati.

Una simile posizione l’aveva esternata pochi giorni fa. Come riporta Il Tempo, disse: “Ci sarà una richiesta di proroga perché devono attendere la revisione di Alberto Stasi”.

Nelle scorse ore, l’avvocata di Stasi, Giada Bocellari, è intervenuta a Verità nascoste, spiegando che Alberto ha “lo sguardo rivolto al suo futuro, più che altro personale”, al di là della possibile revisione del processo..

Lovati: “Studio Giarda? Se si sono sentiti diffamati, hanno fatto bene a querelarmi”

Il 14 settembre a Milano è iniziato il processo a carico di Lovati, accusato di diffamazione aggravata ai danni dello Studio Giarda, storico difensore di Alberto Stasi.

“La loro iniziativa è più che legittima. Se i colleghi si sono sentiti diffamati, hanno fatto bene a querelarmi“, ha spiegato Lovati a “Filorosso”.

“Cosa ho detto io? Che quella del 2017 contro Sempio era una macchinazione e ho aggiunto che non vorrei che quella del 2025 sia un’altra macchinazione”, ha concluso.