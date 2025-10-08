Garlasco, Massimo Lovati replica ai sospetti della Procura sulla durata dell'interrogatorio di Andrea Sempio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Caso Garlasco: Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, è tornato in TV. In collegamento con lo studio di Mattino Cinque, il legale ha replicato in diretta ai sospetti della Procura in merito alla durata dell’interrogatorio del suo assistito. "Io lo avrei chiuso in dieci minuti", ha affermato l’avvocato, definendo inoltre "irrilevanti" gli indizi a carico del suo assistito.

Garlasco, la replica di Massimo Lovati ai sospetti della Procura

Nella puntata di Mattino Cinque dell’8 ottobre uno dei casi di cronaca discussi è stato quello relativo al delitto di Garlasco e Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, è intervenuto nuovamente ai microfoni di Federica Panicucci.

Al legale è stato chiesto di esprimersi in merito ai sospetti della Procura, che avrebbe notato come l’interrogatorio di Sempio del 10 febbraio 2017 sia durato troppo poco.

"Secondo me è durato fin troppo questo interrogatorio", ha risposto immediatamente Lovati.

"Vi spiego: questa indagine del 2017 nasce su uno spunto della difesa di Alberto Stasi che era già stato condannato", ha affermato l’avvocato, che ha proseguito notando che l’indagine fosse basata esclusivamente su "un fascicolo investigativo di Luca Tartaglia".

L’opinione del legale sulla durata dell’interrogatorio di Andrea Sempio

Massimo Lovati ha insistito ancora una volta sull’eccessiva durata dell’interrogatorio.

"Quell’interrogatorio lo avrei chiuso in dieci minuti", ha dichiarato, "c’erano tre cose: lo scontrino le telefonate e la consulenza di Linarello, tutte cose che non c’entrano niente".

Al legale è stato ricordato che esiste un’intercettazione di Sempio dopo l’interrogatorio, in cui l’indagato afferma di aver capito che "volevano chiuderla in fretta". In effetti, a Sempio non sono state poste domande di approfondimento: da qui i dubbi che l’indagato possa aver ricevuto le domande in anticipo.

"Io rimango perplesso a sentire queste cose", ha risposto Massimo Lovati, mentre i toni iniziavano a farsi sempre più tesi "Le telefonate sono di 5 giorni prima del delitto, sono irrilevanti, non hanno nessun contenuto di indagine".

L’indizio vuoto

La conduttrice Federica Panicucci ha dunque domandato a Massimo Lovati per quale motivo, se davvero le telefonate non hanno alcuna valenza, sono state oggetto di interrogatorio.

"Qualcosa dovevano chiedergli", ha risposto lapidario l’avvocato di Andrea Sempio.

"Gli indizi a carico del mio assistito nell’indagine del mio assistito erano tre: scontrino, telefonate e consulenza di Linarello", ha ribadito il legale, aggiungendo poi che lo scontrino non sarebbe un alibi, ma un indizio vuoto e quindi irrilevante ai fini della soluzione del caso Garlasco.