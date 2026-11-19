Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Caso Garlasco: Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio, sentito come testimone a Pavia sui soldi dell’archiviazione 2017 ammette i 15mila euro in contanti, nega irregolarità e in tv si definisce “non bravo, di più”. La “bomba” annunciata dal suo avvocato Gallo non arriva e De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ironizza: “sarà stata una bomba d’acqua”.

Garlasco, Massimo Lovati ascoltato a Pavia

Giovedì 19 novembre Lovati è stato ascoltato per poco meno di due ore dai magistrati del pool guidato dal procuratore Fabio Napoleone e dall’aggiunto Stefano Civardi. Non è indagato: è stato convocato come persona informata sui fatti nel filone che riguarda i presunti accordi illeciti dietro l’archiviazione della prima inchiesta su Sempio, nel 2017. In quel fascicolo risulta indagato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, oggi accusato dalla Procura pavese dell’omicidio di Chiara Poggi.

Ai cronisti, prima di salire negli uffici dei pm, l’ex difensore ha ricostruito la vicenda dei compensi. Fu lui a suggerire un budget orientativo di circa 50mila euro, pensato per coprire le spese fino a un’eventuale udienza preliminare; la sua quota fu di 15mila euro, che andò a ritirare dal collega Federico Soldani. “I soldi erano in contanti perché io li volevo in contanti”, ha ammesso, liquidando come una barzelletta l’idea di irregolarità.

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A proposito delle possibili novità sul delitto è stato asciutto: “Se i magistrati me lo chiederanno, risponderò”. Molto meno prudente era stato invece Fabrizio Gallo, suo legale: “È possibile che sganceremo una bomba”. All’uscita la rivelazione non è arrivata, ma l’avvocato ha sostenuto di aver notato il numero di un fascicolo distinto, con più indagati, e ha suggerito che il reato da ipotizzare non sia la corruzione ma l’induzione.

“Il padre non può che essere l’indotto, ci deve essere un induttore con pubblico ufficiale” ha sostenuto. Lovati, dal canto suo, si è lanciato in un pronostico: “Alberto Stasi verrà riabilitato e Andrea Sempio sarà prosciolto”. E alla domanda sulla possibile iscrizione nel registro, ha detto di non temere nulla.

Il suo giudizio sulla difesa di Andrea Sempio

La questione è stata approfondita in televisione, a “Dentro la Notizia” su Canale 5. Incalzato da Gianluigi Nuzzi, Lovati ha elencato ciò che avrebbe fatto per i Sempio: lo studio di sette anni di processo Stasi, l’assistenza al cliente durante l’interrogatorio, l’analisi della richiesta e del decreto di archiviazione. Poi l’autoelogio: “Ho fatto un’attività difensiva, preventiva, investigativa, nella quale sono stato non bravo, di più”. Pronta la replica del conduttore: “Ce lo diciamo da soli”.

Su cosa abbiano fatto gli altri due legali pagati con la stessa somma, Lovati ha tagliato corto (“Bisogna chiederlo a loro”). Ha invece confermato la versione di Soldani sulla richiesta di contanti, precisandone però i toni: “Preferisco che mi si paghi in contanti. È una cosa diversa. Non è che io ho detto: ‘Se non me li portate in contanti non vi difendo’ “.

La battuta di De Rensis

Le parole di Lovati sono state commentate dal collega Antonio De Rensis, che difende Stasi, in collegamento con “Ignoto X” su La7. “Se faccio l’alcol test adesso probabilmente risulto positivo pur non bevendo, perché sono rimasto ipnotizzato da tutte queste dichiarazioni che dicono tutto e il contrario di tutto”, ha esordito.

“Credo che se c’è stata una bomba, sarà stata una bomba d’acqua. Non credo che sia stata sganciata nessuna bomba”. Secondo la sua lettura, davanti ai pm Lovati avrebbe semplicemente difeso la regolarità di ogni passaggio: il denaro, le telefonate, i contatti, perfino le trascrizioni delle intercettazioni del 2017. Tutto in regola, ha chiosato con ironia: “e così è”.