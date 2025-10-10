Garlasco, Massimo Lovati sicuro sulla decisione di Andrea Sempio sull'incarico dopo il caos: cosa ha previsto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Lovati rischia di perdere la difesa di Andrea Sempio dopo le dichiarazioni rilasciate nello show di Fabrizio Corona. L’avvocato ha parlato del colloquio con il suo assistito, in seguito al quale avrebbe avuto la sensazione di poter essere riconfermato. Al momento, Sempio si è preso una pausa per decidere se continuare o meno a farsi difendere da Lovati nel caso di Garlasco.

La previsione di Massimo Lovati

Massimo Lovati ha raccontato durante il programma “Dentro la notizia” del colloquio avuto con Andrea Sempio per discutere della sua posizione come difensore nel caso di Garlasco.

Il legale ha spiegato che Sempio ha voluto riflettere ancora un po’ sulla possibilità di confermare o revocare il mandato, come è suo diritto. “Io naturalmente l’ho consigliato di confermarmi” ha detto Lovati, “però naturalmente l’ho pregato, se dovesse riconfermarmi, di non prevaricare quella che è la mia personalità”.

L’avvocato non è certo di restare “in sella”, ma si è in qualche modo sbilanciato. “Lui si è riservato, però ritengo che abbia riflettuto e se devo fare un pronostico mi confermerà. Sicuro no, però come idea sì”.

Cosa deciderà Andrea Sempio

Il confronto tra i due era atteso da giorni dopo le polemiche nate dall’intervista che l’avvocato aveva concesso al programma “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

Lovati non è nuovo a trovarsi sotto osservazione per dichiarazioni pubbliche giudicate inopportune, ma questa volta la situazione sembra più delicata.

Eppure, nonostante le tensioni, l’avvocato gode ancora della stima della famiglia Sempio e della collega Angela Taccia, che più volte ha ribadito la fiducia nelle sue capacità professionali. Tuttavia, l’eco mediatica dell’intervista rischia di compromettere definitivamente il rapporto tra avvocato e assistito.

Garlasco, perché Lovati è nella bufera

Tutto ha avuto origine dalle parole pronunciate nello show di Corona, in cui Lovati ha avanzato pesanti accuse: avrebbe insinuato presunti legami impropri tra magistrati e persone coinvolte nell’inchiesta, criticando la trasparenza di alcune scelte giudiziarie. Si è spinto persino a ipotizzare che l’indagine sull’ex procuratore Mario Venditti potesse poggiare su fatti reali di corruzione.

Le dichiarazioni più discusse riguardano però il suo stesso assistito: Lovati ha detto che Sempio “non ammetterà mai di essere colpevole”, frase interpretabile come un’ammissione implicita.

In seguito, l’avvocato ha provato a giustificarsi, spiegando che l’intervista sarebbe stata manipolata e che, quella sera, aveva bevuto più del solito. Corona – ha raccontato Lovati – lo avrebbe raggiunto in tarda serata per proporgli un film o una serie tv, invitandolo a parlare liberamente mentre gli versava da bere.

Particolare indignazione hanno suscitato poi le affermazioni del legale sul caso di Yara Gambirasio: Lovati ha sostenuto che la giusta linea difensiva per Bossetti sarebbe dovuta essere quella della presunta “relazione sessuale consensuale” con la giovane, il tutto esposto con un linguaggio volgare e largamente ritenuto irrispettoso nei confronti della vittima e della sua famiglia.