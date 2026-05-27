Garlasco, Massimo Lovati sorprende sull'ex assistito Andrea Sempio: "Mai parlato con lui da solo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io non parlavo mai con Sempio, non ci ho mai parlato in vita mia”, con queste parole Massimo Lovati, l’ex avvocato dell’indagato per il delitto di Garlasco, ha fatto calare il gelo nello studio di Dentro La Notizia. Lo ha detto, il legale, per commentare quell’intercettazione in cui il suo ex assistito avrebbe detto che sia Lovati che Angela Taccia avrebbero sostenuto che “è una cosa pilotata in qualche modo“.

Massimo Lovati non avrebbe mai incontrato Sempio

Nel corso del suo mandato come avvocato dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Massimo Lovati non avrebbe mai incontrato il suo assistito Andrea Sempio.

Lo ha rivelato martedì 26 maggio a Dentro la notizia, quando Gianluigi Nuzzi gli ha riportato quell’intercettazione in cui Andrea Sempio dice: “Ieri sera ne parlavamo, e lui e l’Angela (Taccia, nda) continuavano a dire: ‘Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo'”.

Lovati ha replicato di non avere mai avuto rapporti con Sempio, e soprattutto di non averlo mai incontrato. “Che poi lui abbia capito così, o abbia pensato così, non lo so”.

“Non possiamo fare un processo ai pensieri, perché altrimenti finiremmo tutti in galera”, ha aggiunto Lovati.

La “macchinazione” delle indagini del 2016

Intervenuto a Storie Italiane mercoledì 27 maggio Massimo Lovati, rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti dello studio Giarda con la prima udienza fissata per il 14 settembre, ribadisce che secondo lui la prima indagine a carico del suo ex assistito del 2016 sarebbe stata “una macchinazione”.

“Lo dimostrerò difendendomi nel mio processo”, dice l’avvocato in collegamento con lo studio. Lovati si dice convinto che la presunta macchinazione delle indagini del 2016 sarebbe stata messa in piedi “da avvocati, forse inconsapevolmente”, ma c’è anche “l’agenzia investigativa SKP“, ovvero quella alla quale lo studio legale Giarda si sarebbe rivolto per i dubbi sullo scontrino consegnato da Andrea Sempio nel 2008 e che ottenne l’analisi del Dna che stabilì la presenza della linea paterna dell’indagato.

“Non sono solo io a sostenerlo”, dice Lovati, che sottolinea che nel decreto di archiviazione del 2017 del gip Fabio Lambertucci si parla di “maldestro tentativo di riaprire le indagini”, e fa notare che tra i termini “maldestro” e “macchinazione” c’è il “dolo eventuale“.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco

Lovati auspica che quel “maldestro tentativo di riaprire le indagini” non riguardi anche il nuovo fascicolo aperto nel 2025 contro Sempio, per la seconda volta indagato per il delitto di Garlasco, dal momento che “3/4 dei materiali” presenti nella precedente inchiesta “sono stati riversati nel nuovo fascicolo”.

Si tratta, nello specifico, dello scontrino, la consulenza personologica, le telefonate e “la storia del Dna”.