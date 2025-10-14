Garlasco, Massimo Lovati sorpreso dalla decisione di Andrea Sempio: la reazione alla revoca dell'incarico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio ha revocato il mandato difensivo all’avvocato Massimo Lovati. Intervistato in merito, l’ex avvocato del caso Garlasco ha spiegato che, dopo il colloquio della scorsa settimana, è arrivata la conferma dell’addio con la motivazione: non è per Corona, ma “per le linee difensive che non mi piacciono più”. Il problema, forse, è la comunicazione, come quando Lovati ha dato delle “capre” alla famiglia Sempio.

Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio

Andrea Sempio ha deciso di revocare il mandato all’avvocato Massimo Lovati, che lo difendeva da anni. Il trentasettenne, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, era seguito nella difesa da Lovati e Angela Taccia.

Tante le occasioni in cui l’avvocato Lovati avrebbe messo alla prova la pazienza della famiglia Sempio. A raccontarlo è la cronaca, ma anche lo stesso avvocato in televisione. Taccia conferma che, alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, Sempio abbia deciso di allontanare Lovati. A confermare, però, che i rapporti tra di loro siano rimasti sereni.

In ogni caso, il legame tra difesa e difensore si sarebbe rotto apparentemente per quanto dichiarato a Fabrizio Corona nello speciale Garlasco di “Falsissimo”.

Lovati spiega l’allontanamento

L’ex difensore di Andrea Sempio ha spiegato la motivazione della revoca. Dopo il colloquio di venerdì scorso, il 37enne ha deciso la revoca del mandato difensivo. La motivazione, prosegue, smentisce quanto affermato da Taccia. Secondo Lovati, Sempio gli avrebbe detto che “le sue linee difensive non gli piacevano più”.

Dallo studio di Dentro la Notizia arriva la domanda: “Lei ha sempre sostenuto l’innocenza di Andrea Sempio, quindi Andrea intende cambiare linea difensiva?”. Lovati risponde di no: più che “linea” è un cambio di “strategia difensiva”.

“Forse dare delle capre ai Sempio non è stata una buona strategia”, gli fanno notare, ma Lovati risponde che lo ha fatto tante volte con i suoi clienti in passato, “per ridicolizzare chi difendevo di fronte al giudice”.

Angela Taccia prosegue il mandato

La differenza tra Massimo Lovati e Angela Taccia viene spiegata dallo stesso avvocato. Spiega infatti che lei non ha fatto le stesse esternazioni. Per Andrea Sempio, sono state proprio queste a portarlo a ritenere che Lovati non fosse più idoneo a sostenere la sua difesa.

Lovati era però convinto che Sempio riconfermasse il mandato: lo ha detto fino al giorno prima. Poi commenta: “Ho sbagliato”. Sulle sue sensazioni, invece, dice di essere dispiaciuto e amareggiato. “Andiamo avanti, cercando di dimenticare questa macchia nel mio percorso”, aggiunge.

Qual è stato invece l’errore più grave? Lovati risponde: “Il mio modo di pormi con la giustizia, con i media, con i clienti, con i miei colleghi e con i magistrati. Ho un modo tutto mio di pormi, e questo non è piaciuto al mio assistito”, racconta.