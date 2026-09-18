Garlasco, Massimo Lovati sospeso per due mesi dall'Ordine degli avvocati: "Ha avuto un malore"

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Proseguono le nuove indagini sull’omicidio di Garlasco, e al centro dell’attenzione finisce Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il legale, escluso dal proprio incarico, si è visto accusato di aver leso l’onore dell’ordine degli avvocati. Finito a processo, è stato sospeso per due mesi e non potrà, in quel periodo, esercitare la professione. Lovati non ha presenziato all’udienza finale a causa di un malore.

Massimo Lovati sospeso dall’ordine degli avvocati

Presso la Corte d’Appello di Milano si è tenuta un’udienza mossa dall’ordine degli avvocati di Pavia contro Massimo Lovati.

I colleghi hanno accusato l’ex difensore di Andrea Sempio di aver leso con il proprio operato l’immagine della categoria.

La richiesta era quella di un anno di sospensione dall’ordine o, in modo ancor più severo, di una definitiva radiazione di Lovati.

Cadendo qualche capo di imputazione, infine il consiglio di disciplina ha imposto a Lovati una sospensione dall’ordine di due mesi, durante i quali non potrà esercitare la professione.

Assente all’udienza a causa di un malore

Quella contro Massimo Lovati è stata "un’udienza vibrata", così come raccontato dall’avvocato Fabrizio Gallo, ospite di Mattino Cinque.

Il legale racconta anche che Lovati non è riuscito a presenziare all’ultima udienza a causa di un malore: "Si è sentito male dopo aver sentito della richiesta di radiazione".

Di fronte a tale possibilità, la sospensione di due mesi è apparsa come un sollievo. "È un po’ sollevato, – afferma il suo difensore – sta un po’ meglio. Pensava peggio. Ma non è un momento bello per lui".

L’avvocato Gallo ha dichiarato l’intenzione del proprio assistito di presentare ricorso contro la decisione del consiglio di disciplina. L’eventuale sospensione inizierà soltanto esauriti tutti i gradi del processo.

Anche gli odontoiatri contro l’ex legale di Garlasco

Presenti all’udienza contro Massimo Lovati, anch’essi accorsi per chiederne la radiazione, anche i medici odontoiatri di Pavia.

A scatenare l’indignazione della categoria di dentisti è la scelta di Lovati di offrirsi come testimonial per una clinica dentale in Albania.

L’avvocato ha firmato con la struttura albanese un contratto pubblicitario e, in cambio del ruolo di volto ufficiale, ha ottenuto un trattamento dentale completo e gratuito del valore di oltre 8mila euro.

L’accordo prevede che Lovati sia testimonial della clinica per 24 mesi, impegnandosi a non promuovere altri istituti dentali.

La causa per diffamazione dei legali di Stasi

Su Massimo Lovati pesa anche un secondo processo, intentato dai legali dello studio Giarda per "dichiarazioni gravemente diffamatorie".

Gli avvocati di Alberto Stasi hanno chiesto il rinvio a giudizio del collega per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate in una conferenza stampa del marzo 2025, quando Lovati rappresentava ancora Sempio.

In quell’occasione Lovati definì la prima inchiesta a carico del suo cliente il "risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda", tacciando quest’ultimo di aver manipolato le analisi del Dna.