Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimo Lovati risponde in collegamento a Storie Italiane alle domande degli ospiti in studio. Con le intercettazioni a schermo, dichiara che non ci crede e che nel 2017 queste non esistevano. Conferma poi quanto già dichiarato sui compensi, ribadendo che lui li divideva con i colleghi. Nei confronti di Soldani dice: “Se poi hanno voluto fare della beneficenza… Ma Soldani è un tirchio“. A stemperare la frecciatina, dichiara: “Come anche l’altro e me”.

Massimo Lovati sui compensi ricevuti

A Storie Italiane Massimo Lovati è in collegamento per rispondere ad alcune domande dopo che è stato ascoltato come testimone per quasi due ore davanti ai pm. Sul compenso, le sue dichiarazioni cozzerebbero con quelle degli altri due legali dell’epoca.

Lovati risponde che è un suo pensiero che corrispondano, perché “quando andavo a prendere la mia parte, era divisa per tre. Quindi suppongo che le altre due parti se le siano messe in tasca loro”.

Lancia una frecciatina: “Se poi hanno voluto fare della beneficenza ai Carabinieri, ma non penso proprio. Soldani è un tirchio di prima categoria”, dice. La battuta, così appare, viene bilanciata da Lovati che dice di essere tirchio anche lui.

Le intercettazioni in studio

Viene fatta ascoltare la chiamata dell’8 febbraio, quella tra Giuseppe Spoto, l’ex carabiniere incaricato all’epoca di trascrivere le intercettazioni, e Andrea Sempio per notificargli l’invito a presentarsi due giorni dopo. In questa Spoto fa riferimento a una chiamata precedente. “Arriverò alle 4 e mezza”, dice, e Sempio risponde: “Io tecnicamente alle 4 dovevo finire”. Spoto gli dice di dargli una mezz’oretta, così da riuscire a fare due chiacchiere.

Sempio a quel punto avvisa il suo avvocato dell’epoca, Federico Soldani, e dice, riportando le parole del carabiniere: “Io so che lei ha parlato con l’altro, con Sapone. E mi fa: ‘Io dovrei passare lì fra una mezz’oretta perché devo farle alcune domande’, ci parlo tranquillamente, ti faccio chiamare quando arriva qua?”.

Soldani gli risponde che “minimo mi fai chiamare quando arriva lì, minimo…”. Quando Spoto arriva, Sempio richiama Soldani e i due parlano dell’interrogatorio. “Che cosa vuole sapere, io quello che posso dirle…”, risponde il maresciallo quando l’avvocato gli chiede se può dirgli qualcosa.

La risposta di Massimo Lovati

Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio, dice che ne è venuto a conoscenza solo da quando sono emerse le intercettazioni, mentre prima ne era all’oscuro.

“Premesso che io non ci credo – dichiara – né a queste né a quelle frammentarie che c’erano”. Spiega che non crede alle intercettazioni perché queste vanno trascritte e periziate da un perito nominato dal giudice “e qui non c’è mai stato”.

Volendo però commentare quanto sentito: “Spoto ha detto bene, che è un semplice carabiniere e che ambasciator non porta pena“. Che “pena” doveva portare, si domandano in studio?