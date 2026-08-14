Garlasco, Massimo Lovati torna a parlare dello scontrino-alibi di Andrea Sempio: "Una curiosità del caso"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Massimo Lovati torna a parlare dello scontrino di Andrea Sempio, uno degli elementi più discussi nel nuovo filone del caso Garlasco. L’ex legale di Sempio è intervenuto a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4, soffermandosi su quella che ha definito una “curiosità” del caso. In particolare, Lovati ha specificato che se avesse seguito il caso fin dall’inizio avrebbe “sconsigliato” di esibire lo scontrino come prova.

Massimo Lovati sullo scontrino di Andrea Sempio

“In tempi non sospetti lei aveva detto che era un errore parlare dello scontrino“, ha esordito il conduttore rivolgendosi a Lovati, presente in studio.

L’ex avvocato di Sempio ha provato a prenderla alla lontana: “Voglio solamente dire che a volte il destino crea delle coincidenze…”, ha esordito ricordando come l’omicidio di Chiara Poggi sia avvenuto il 13 agosto del 2027, mentre la sua nascita avvenne il 13 agosto del 1952.

Altra coincidenza: l’intervista di Brindisi a Lovati è andata in onda il 13 agosto 2026. Dal pubblico è partito un applauso per il compleanno dell’avvocato.

“Lo scontrino – ha proseguito Lovati – è un’altra coincidenza ed è un’altra curiosità. È stata definita così, una ‘curiosità’, dal giudice di prime cure, il dottor Vitelli, che tutti osannano, tranne il sottoscritto”.

E ancora: “Una curiosità che è stata pescata dal mazzo dell’inchiesta del 2007 da un’agenzia investigativa”.

Per Lovati esibire lo scontrino fu un errore

Il conduttore ha ricondotto Lovati al discorso sullo scontrino, domandandogli come mai in passato abbia definito un “errore” la sua esibizione.

“Se fossi stato l’avvocato di Sempio nel 2008, quando è stato sentito, l’avrei sconsigliato”. Questa la risposta di Lovati, senza ulteriori approfondimenti.

Lovati sulla scelta di consegnare lo scontrino

Nello studio di Brindisi, Lovati ha tenuto toni concilianti. Mentre lo scorso maggio, intervistato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, l’ex avvocato di Sempio si era espresso in altri termini.

“Come avvocato gli avrei detto ‘ma tu sei scemo‘”, perché la consegna di quello scontrino da parte di Sempio ai carabinieri suona come una “excusatio non petita”, aveva commentato.

Secondo Massimo Lovati, Andrea Sempio avrebbe consegnato quello scontrino perché a soli 19 anni si sarebbe fatto impressionare dalla convocazione dei carabinieri: “Ha pensato di poter significare in che punto era quel giorno“, aveva detto a Panicucci.