Garlasco, Massimo Lovati torna ad accusare Alberto Stasi: "Secondo me è un bugiardo, mai entrato in casa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Massimo Lovati all’interno della villetta di Garlasco, oltre a Chiara Poggi era presente "un’unica persona". Con queste parole l’ex avvocato di Andrea Sempio respinge l’ipotesi di più persone sulla scena del crimine perché "il fatto omicidiario non consente di fare previsioni differenti". Poi sposta la sua attenzione su Alberto Stasi e sul muretto rotto di casa Poggi. Per Lovati andrebbe fatto un "esperimento giudiziale" portando Stasi di nuovo di fronte alla villetta per chiedergli in quale punto avrebbe scavalcato quando scoprì il corpo senza vita della fidanzata.

Il mancato esperimento giudiziale

Lunedì 13 aprile Massimo Lovati ha rilasciato nuove dichiarazioni in collegamento con Mattino Cinque. Da sempre l’ex avvocato di Andrea Sempio sostiene che Alberto Stasi non sia mai entrato nella villetta di via Pascoli 8.

In questo nuovo intervento il legale lo ribadisce, e fa riferimento al frammento di muretto rotto trovato all’esterno di casa Poggi nel giorno dell’omicidio di Chiara.

Come noto, Stasi ha sempre raccontato che il 13 agosto 2007, notando che Chiara Poggi non rispondeva al telefono né al citofono, scavalcò il muretto di cinta e si introdusse nell’abitazione, con facilità dato che trovò aperta la porta di ingresso.

Secondo Lovati gli inquirenti avrebbero dovuto disporre un esperimento giudiziale, uno strumento che prevede la ricostruzione dal vivo di tutti gli eventi di un delitto, sul luogo stesso dei fatti e con il soggetto interessato. Stasi, in questo caso.

Alberto Stasi "è un bugiardo", secondo Massimo Lovati

Solo con un esperimento giudiziale gli inquirenti sarebbero stati in grado di capire "se Stasi mentiva o no", continua Lovati. "Alberto Stasi è un bugiardo, secondo me", aggiunge il legale.

Quindi rilancia la sua teoria. Stasi "non ha scoperto nessun cadavere, non è mai entrato in quella casa, ma ovviamente manca la dimostrazione".

Il delitto di Garlasco, le ultime novità

Dall’apertura della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, da più parti – specialmente nei salotti televisivi – sono piovuti copiosi tentativi di riscrivere il delitto di Garlasco, con i fronti innocentisti/colpevolisti sempre più marcati.

Secondo gli ultimi sviluppi, la difesa di Stasi ha ipotizzato che Chiara non abbia mai aperto al suo assassino, ma che quest’ultimo abbia scavalcato il muro di cinta – rompendo un frammento – si sia nascosto sul retro e poi abbia sorpreso la vittima mentre la ragazza disattivava l’allarme dell’abitazione per fare uscire i gatti. Nel frattempo a Mattino Cinque ha parlato anche Pietro Emilio Franchioli, che nel 2009 riferì di aver notato un uomo accanto a una bicicletta in via Pascoli alle 7:30 del mattino.