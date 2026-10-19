Garlasco, Matteo Fabbri e le ombre sulle indagini del Ris: "Spero non arrivi altro, potrei svenire"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Matteo Fabbri, ex consulente della difesa di Alberto Stasi, è tornato a parlare delle polemiche relative alle analisi sui pedali della bici di Stasi nelle prime indagini del 2007 sul delitto di Garlasco. Ha ribadito di aver visto le analisi negative sul dna soltanto nel 2026 e ha gettato ombre sull’operato dei Ris di allora: "Mi auguro che non arrivi altro perché già è stato difficile accettare quello che è emerso in queste settimane".

Garlasco, Matteo Fabbri e le analisi sui pedali della bici

Ospite a Mattino Cinque, è tornato a parlare il genetista Matteo Fabbri, che nel 2007 era consulente della difesa di Alberto Stasi insieme al collega Francesco Maria Avato.

Fabbri ha ribadito di aver appreso delle analisi negative sui pedali della bici di Stasi soltanto settimane fa, quando le ha diffuse la procura di Pavia.

"Se avessi avuto la possibilità di vedere questi tracciati così come il professor Avato nel lontano 2007 – ha detto – non avremmo perso tempo, giorni e settimane a scrivere relazioni sul sangue, avremmo scritto una pagina di relazione, avremmo smontato il dato immediatamente".

"Anche un mio studente del primo anno di università – ha aggiunto – comprende che due prove negative di fronte a una prova positiva del giorno prima pongono un interrogativo".

L’accusa di inesperienza

Una risposta indiretta a chi lo ha accusato di inesperienza, come Marzio Capra, consulente dei Poggi, che ha ricordato come allora il genetista fosse al primo anno di attività dopo la laurea.

"Se un confronto tra colleghi si eleva a questo livello, di tecnico e di scientifico non c’è nulla di cui parlare", ha detto ancora Fabbri intervenendo poi a Storie italiane.

Non c’è nulla da commentare, ha aggiunto, ricordando che con Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempio, ha avuto diversi "confronti assolutamente pacati, senza scambio di offese".

Le indagini dei Ris, Fabbi: "Mi auguro che non arrivi altro"

Fabbri getta poi delle ombre sull’operato dei Ris di Parma di allora, affermando che dai faldoni di quella indagine potrebbero emergere altri elementi importanti, come detto anche dall’avvocata di Stasi Giada Bocellari.

"Mi auguro che non arrivi altro perché già è stato difficile accettare quello che è emerso in queste settimane", ha detto l’esperto.

"Dovesse arrivare altro potrei svenire e cadere dallo sgabello, spero in cuor mio che non arrivi altro perché sarebbe sbagliato".