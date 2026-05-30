Garlasco, Mattia Capra amico di Andrea Sempio sull'intercettazione: "Non era Chiara la donna della mia vita"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mattia Capra, storico amico di Andrea Sempio, è finito al centro dell’attenzione per un’intercettazione in cui parla di una ragazza, definendola la "donna della mia vita". Qualcuno ha creduto che si riferisse a Chiara Poggi. Il diretto interessato, intervistato da "Quarto grado", ha smentito categoricamente che stesse parlando della vittima del delitto di Garlasco.

Garlasco, l’intercettazione di Mattia Capra

Un inviato di "Quarto Grado" ha raggiunto Mattia Capra chiedendo delucidazioni in merito all’intercettazione risalente al marzo 2025.

L’amico di Sempio si trovava in auto e stava parlando, probabilmente al telefono, di una ragazza. A un certo punto avrebbe definito la persona in questione "la donna della sua vita".

In un altro passaggio lo si sentirebbe dire "se io l’avessi ammazzata, non sarei…". In un altro ancora pronuncerebbe un generico "sei fidanzata e io ti volevo".

Capra, che non è indagato per i fatti di Garlasco, ha liquidato l’intera questione dell’intercettazione come una "puttan***".

"Io non parlo mai da solo in macchina e quindi non può essere un soliloquio – ha spiegato Capra al giornalista di "Quarto Grado" -. Può essere una telefonata, un messaggio vocale o un dialogo con un mio cliente. Non ne sono certo, ho provato a rileggere la trascrizione, ma non ci ho capito niente".

"Onestamente – ha aggiunto – non riesco a parlare adeguatamente di questa questione, né a essere preciso. Non sento la necessità di difendermi particolarmente da questa cosa perché semplicemente è un’interpretazione sbagliata".

L’amico di Andrea Sempio: "Dialogo frainteso"

A questo punto il giornalista gli ha ricordato un passaggio dell’intercettazione che recita: "Se io l’avessi ammazzata, non sarei…".

"Sicuramente – ha risposto Capra – è un dialogo frainteso, penso che sia una telefonata con mia zia in cui ho commentato l’escussione del giorno prima".

E sull’espressione "donna della mia vita" ha così commentato: "Non era sicuramente riferito a Chiara Poggi e chiunque mi conosca sa che è un’altra l’unica donna di cui ho parlato in quel modo".

E ancora: "Non riuscendo a capire il discorso, non so nemmeno se fosse riferito a questa persona o se fosse un discorso più ampio che non c’entra comunque con Chiara. Questo è un attacco mediatico che andrà a finire in niente".

"Questa cosa non ha nessuna valenza e non capisco perché sia in mano ad altri giornalisti, mi sembra una puttan***, non so come altro definirla", ha scandito ancora Capra.

Capra: "Mai detto di essere invaghito di Chiara Poggi"

Infine il parere sul passaggio "sei fidanzata e io ti volevo". "Non so se è una trascrizione corretta, non mi ricordo, non posso ricordarmi dopo un anno", ha spiegato l’amico di Sempio.

"Ho parlato con tante persone in macchina. Comunque escludo al 100% che stessi parlando di Chiara, non ho mai detto che era la donna della mia vita o che ero invaghito di lei", ha concluso.