Garlasco, Mattino 5 sbaglia la ricostruzione sullo scontrino di Andrea Sempio: le scuse del programma

Erroraccio di Mattino 5 sulla ricostruzione relativa allo scontrino di Andrea Sempio. Nella puntata di giovedì 12 febbraio è stato mandato in onda un servizio sugli spostamenti dell’uomo nei giorni 13 e 14 agosto 2007, ossia quando fu compiuto il delitto di Garlasco in cui venne uccisa Chiara Poggi. Nel corso dell’analisi della vicenda, però, è stato riportato in modo errato l’orario di un ticket. Di fronte al palese sbaglio, la trasmissione condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ha chiesto scusa, ammettendo la svista.

Garlasco, erroraccio sullo scontrino di Andrea Sempio a Mattino 5

Mattino 5, nella puntata odierna, ha dato ampio spazio al dettaglio dello scontrino del parcheggio di Vigevano fornito da Sempio come alibi per l’omicidio di Chiara Poggi.

A ricostruire la vicenda è stato l’inviato del talk show Emanuele Canta, che, in collegamento da Vigevano, ha riferito quali sarebbero potute essere le tempistiche necessarie per posteggiare l’auto nel parcheggio di San Ambrogio, quello cioè relativo al ticket presentato da Sempio.

Il mea culpa del talk show: "Ci scusiamo per l’accaduto"

Il programma ha però commesso un errore nell’illustrare la vicenda, sottolineando che sullo scontrino del giorno 14 agosto 2007 l’orario riportato era 17:37. In realtà era 17:32.

Da Mattino 5, dopo essersi resi conto dell’abbaglio, sono arrivate le scuse.

"Nella puntata di oggi, è andata in onda una ricostruzione errata dello scontrino del giorno 14 agosto 2007: l’orario da noi riportato era 17:37 anziché 17:32. LO SCONTRINO ORIGINALE NON PRESENTA PERTANTO ANOMALIE. CI SCUSIAMO PER L’ACCADUTO". Questo il messaggio postato dal programma Mediaset sui social.

Le reazioni dei telespettatori

Non appena è giunto il mea culpa, sui social diversi telespettatori hanno criticato il programma.

"Avete dibattuto su un argomento errato per venti minuti! Che figura di…!", ha scritto Monica. "Bella figura di m… Questo succede quando ci si vuole schierare a tutti i costi", il commento di un altro utente.

"Avete addirittura zoomato sulle cifre "incriminate". Attenzione che rischiate di perdere in credibilità", il monito di un altro telespettatore.

Hanno fatto seguito tanti altri commenti del medesimo tenore. Da segnalare che c’è anche chi ha lodato la scelta di Mattino 5 di ammettere lo sbaglio, sostenendo che la professionalità si vede anche nel modo in cui si affronta una svista.