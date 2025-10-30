Garlasco, Milo Infante attacca Massimo Lovati: "Puoi prendere in giro gli investigatori fino a un certo punto"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 30 ottobre, durante la puntata di Ore 14 in onda su Rai 2, Milo Infante ha attaccato l’avvocato Massimo Lovati. Il conduttore ha messo nel mirino l’ormai ex legale di Andrea Sempio, su cui si addensano nubi relativi a un giro di soldi sospetto, sia per la condotta difensiva dell’indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, sia per le dichiarazioni sui conti correnti e contro alcuni giornalisti.

Milo Infante contro Lovati

Milo Infante ha aspettato il segmento dedicato a Garlasco per attaccare Massimo Lovati.

Queste le parole del conduttore di Ore 14 dedicate all’ormai ex avvocato di Andrea Sempio:

“Il punto, forse, è che se tu imposti la difesa su sogni, incubi, suggestioni, sicari, Vaticano, spectre e quant’altro, magari corri il rischio di spostare l’attenzione dalla prova scientifica, che comunque è quella che sarà alla fine determinante o comunque molto importante. Perché, attenzione, è attribuibile ad Andrea Sempio questo materiale trovato sostanzialmente sulle dita di Chiara? Una percentuale diciamo estremamente residua, lo sappiamo, l’avete sentito, gli esperti sono l’uno contro l’altro: però alla fine dovranno arrivare a una determinazione comune. Però poi ci sono le indagini tradizionali che stanno andando avanti per la loro strada. E allora si scopre, non incredibilmente, che alla fine tutti noi abbiamo bisogno almeno di un conto corrente. Poi si scopre che proprio la persona che non aveva neanche un conto corrente in realtà ne ha 8 di conti correnti, qualcuno che lavora con l’estero, qualcuno dormiente, perché poi alla fine gli investigatori li puoi prendere in giro fino a un certo punto. Puoi prendere in giro i giornalisti, magari anche insultandoli, con la complicità magari di altri giornalisti reggi microfono, però poi alla fine li trovi davanti, se non è oggi o domani, un magistrato che una domandina te la fa. E allora se la domandina è: ‘Hai preso i soldi?’. Puoi dire di sì o di no, ma ci sono delle conseguenze rispetto a quello che dici. Se i soldi li hai divisi in tre o li hai divisi in due, alla fine lo devi dire a chi sono andati questi soldi”.

Le offese di Lovati a Milo Infante

Che Milo Infante abbia il dente avvelenato nei confronti di Massimo Lovati (e di Fabrizio Corona) è risaputo.

Il 23 ottobre, durante Ore 14 Sera, il conduttore aveva tirato in ballo le dichiarazioni del legale rese a Falsissimo!:

“Credo di potermi permettere di dire che ha parlato in termini non corretti di Gianluigi Nuzzi, un collega stimatissimo di Quarto Grado e Dentro la notizia. Ha anche offeso il direttore prestigioso della Rai, Bruno Vespa, il collega Salvo Sottile e del sottoscritto, che è stato pure offeso, ad un certo punto dice, tra le grasse risate, che dovrebbe finire in un inceneritore. E lo dice in un contesto dove si fa riferimento a un passato terribile che è lontano anni luce dalla nostra cultura”.

Poi, rivolgendosi all’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo, aveva dichiarato: “Accetto qualunque tipo di offesa, non ha importanza, ma sentir parlare un avvocato di inceneritori e dell’auspicio che persone vengano incenerite a me fa un po’ impressione. Poi io ho le spalle larghe, ci sarà un momento in cui in tribunale questo signore e il suo sodale pluripregiudicato, che mi auguro di non rivedere nelle reti Rai, avranno modo di dire la loro, di spiegare il senso del loro umorismo”.

La previsione di Lovati su Sempio e Stasi

L’attacco di Milo Infante arriva il giorno dopo le dichiarazioni di Massimo Lovati a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

In quell’occasione, illegale si era lasciato andare a una previsione sul caso Garlasco, pronosticando un “proscioglimento di Sempio” e una “richiesta di revisione di Stasi. Dopo tutto questo casino non possono mica chiedere l’archiviazione”.