Garlasco, Milo Infante contro Pappalardo: "Persino ex carabinieri possono prendere in giro i magistrati"
Milo Infante contro Maurizio Pappalardo per i suoi "non ricordo" in merito al fascicolo su Andrea Sempio fotografato nel 2016
- Il giallo del caso Pappalardo
- L'attacco di Milo Infante a Pappalardo sui "non ricordo"
- La SIT di Pappalardo
Il giallo del caso Pappalardo
Il 24 dicembre 2016 Maurizio Pappalardo era in permesso ai sensi della legge 104. Nonostante questo, però, si sarebbe recato nell’ufficio del procuratore di Pavia, Mario Venditti, fotografando la consulenza della SKB, quella della difesa di Stasi, contenente il riferimento al DNA di Andrea Sempio trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Sempio era stato iscritto nel registro degli indagati il giorno prima.
Pappalardo, non assegnato formalmente al procedimento guidato proprio dai magistrati Venditti e Giulia Pezzino, avrebbe scattato 3 foto del fascicolo direttamente dall’ufficio del procuratore aggiunto.
L’attacco di Milo Infante a Pappalardo sui “non ricordo”
Mercoledì 11 novembre, Milo Infante è tornato su quella che lo stesso conduttore ha definito “spy story” perché “se tu arrivi al maggiore Pappalardo e riesci a convincerlo a fare un’azione del genere vuol dire che su di lui hai un potere importante”.
E ancora: “Possiamo dire che questa storia del non ricordo deve finire? Perché se tutte le volte che chiedi qualcosa a qualcuno ti dice non ricordo…“.
Il riferimento è alla SIT dello stesso Pappalardo, in cui avrebbe dichiarato di non ricordare per quale motivo fosse entrato nell’ufficio di Venditti per fotografare proprio quel documento.
La SIT di Pappalardo
Infante ricorda le domande e le risposte della SIT resa da Pappalardo il 2 febbraio 2026: “Domanda. All’interno del casellario I del Nucleo Informativo di Pavia è stato rinvenuto il fascicolo P a nome di Sempio Andrea. Lei risulta con quale criterio viene impiantato un fascicolo? Risposta. Non so chi sia”. E Infante commenta così: “L’unica persona al mondo che non sa nel 2026 chi sia Andrea Sempio, va bene”.
Pappalardo aggiunge che “non ero a conoscenza” del faatto che la persona indagata per l’omicidio di Garlasco fosse Sempio “avendo moltissimi fascicoli”. E Infante affonda: “Ci mancava che diceva non so dove sia Garlasco”.
E ancora Pappalardo durante la SIT: “Non ho mai visto nulla su Andrea Sempio”.
In un confronto col giornalista Piero Colaprico, Infante affonda sull’ex carabiniere: “C’è un ufficiale dei carabinieri che a domanda risponde ‘non ho mai sentito parlare di Andrea Sempio, non ho mai visto quel fascicolo, non so chi sia, non mi ricordo niente’. Pappalardo non parla e la risposta è molto semplice: perché è talmente potente, la persona che gli ha chiesto questo piccolo favore, che Pappalardo non lo dirà mai. O lo dirà quando rischierà qualcosa di importante. Ma questo è un Paese dove purtroppo persino ex ufficiali dei carabinieri possono sedersi e prendere in giro i magistrati che li interrogano. Questa è la verità, perché in un Paese normale uno lo prendi e lo mandi in galera per non rispondere a determinate domande. Il problema è che Pappalardo è già ai domiciliari, per cui oltretutto è anche a casa. Ma non possiamo derubricare tutto a barzelletta”.