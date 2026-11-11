Garlasco, Milo Infante contro Pappalardo: "Persino ex carabinieri possono prendere in giro i magistrati"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il caso del delitto di Garlasco torna al centro di Ore 11. Milo Infante, durante la puntata di mercoledì 11 novembre, ha posto l’accento sulla figura dell’ex carabiniere Maurizio Pappalardo e sulla foto scattata il 24 dicembre 2016 relativemente a documenti riservati inerenti la prima indagine su Andrea Sempio. Il conduttore ha sbottato: “Questo è un Paese dove purtroppo persino ex ufficiali dei carabinieri possono sedersi e prendere in giro i magistrati che li interrogano”, ha detto riferendosi ai non ricordo dello stesso Pappalardo durante la SIT.

E ancora: “Possiamo dire che questa storia del non ricordo deve finire? Perché se tutte le volte che chiedi qualcosa a qualcuno ti dice non ricordo…“.

Il riferimento è alla SIT dello stesso Pappalardo, in cui avrebbe dichiarato di non ricordare per quale motivo fosse entrato nell’ufficio di Venditti per fotografare proprio quel documento.

La SIT di Pappalardo

Infante ricorda le domande e le risposte della SIT resa da Pappalardo il 2 febbraio 2026: “Domanda. All’interno del casellario I del Nucleo Informativo di Pavia è stato rinvenuto il fascicolo P a nome di Sempio Andrea. Lei risulta con quale criterio viene impiantato un fascicolo? Risposta. Non so chi sia”. E Infante commenta così: “L’unica persona al mondo che non sa nel 2026 chi sia Andrea Sempio, va bene”.

Pappalardo aggiunge che “non ero a conoscenza” del faatto che la persona indagata per l’omicidio di Garlasco fosse Sempio “avendo moltissimi fascicoli”. E Infante affonda: “Ci mancava che diceva non so dove sia Garlasco”.

E ancora Pappalardo durante la SIT: “Non ho mai visto nulla su Andrea Sempio”.

In un confronto col giornalista Piero Colaprico, Infante affonda sull’ex carabiniere: “C’è un ufficiale dei carabinieri che a domanda risponde ‘non ho mai sentito parlare di Andrea Sempio, non ho mai visto quel fascicolo, non so chi sia, non mi ricordo niente’. Pappalardo non parla e la risposta è molto semplice: perché è talmente potente, la persona che gli ha chiesto questo piccolo favore, che Pappalardo non lo dirà mai. O lo dirà quando rischierà qualcosa di importante. Ma questo è un Paese dove purtroppo persino ex ufficiali dei carabinieri possono sedersi e prendere in giro i magistrati che li interrogano. Questa è la verità, perché in un Paese normale uno lo prendi e lo mandi in galera per non rispondere a determinate domande. Il problema è che Pappalardo è già ai domiciliari, per cui oltretutto è anche a casa. Ma non possiamo derubricare tutto a barzelletta”.