Garlasco, Milo Infante denunciato da Stefania Cappa per ricettazione difende Mediaset: "Ne rispondo io"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel corso della puntata di Verità Nascoste – Il Diario, il conduttore Milo Infante ha annunciato di aver saputo a mezzo stampa di essere stato denunciato da Stefania Cappa. La cugina di Chiara Poggi lo accusa del reato di ricettazione. In diretta televisiva il giornalista ha sollevato Mediaset da ogni responsabilità, difendendo l’azienda e lo stesso Pier Silvio Berlusconi: “È giusto che paghi di tasca mia”, ma ha precisato che un reato contestabile a un giornalista è quello della diffamazione.

Milo Infante denunciato da Stefania Cappa

La notizia è stata data dal diretto interessato durante la puntata del suo format Verità Nascoste – Il Diario andata in onda mercoledì 26 agosto su Canale 5.

Il conduttore e giornalista ha riferito che “Stefania Cappa, a mezzo stampa, mi ha fatto pervenire la notizia che sono stato denunciato per questo reato”. Sullo schermo dello studio è comparso l’articolo 648 del Codice Penale che fa riferimento alla ricettazione.

ANSA

Infante sottolinea che “il reato di ricettazione è un reato grave“. Secondo il codice, infatti, chiunque risulti colpevole di tale reato rischia la “reclusione da 2 anni ad 8 anni” e una “multa da euro 516 a euro 10.329“.

Sempre secondo il codice, “nell’ipotesi attenuata” il giudice può decidere a favore della “reclusione fino a 6 anni e multa sino a euro 516”.

Il conduttore solleva Mediaset da ogni responsabilità

Nel corso della puntata, quindi, Milo Infante ha raccontato che quando ha parlato “con il nostro direttore generale della Comunicazione e dell’Informazione”, ovvero Mauro Crippa, quest’ultimo gli avrebbe detto: “Non ti preoccupare, Mediaset c’è, noi ti tuteleremo con ogni mezzo e in ogni dove”.

A questo punto Infante, dopo aver ringraziato Crippa e tutto il mondo Mediaset, ha annunciato l’intenzione di sollevare “questa azienda da ogni responsabilità” e di assumersi “totalmente e integralmente tutta la responsabilità che eventualmente dei giudici dovessero attribuirmi”. Ciò è dovuto al fatto che la ricettazione “è un reato grave”, e proprio per questo “non ho cuore e coraggio di farmi difendere da una grande azienda come quella di Pier Silvio Berlusconi” perché “sarebbe un abuso”, dunque “è giusto che paghi di tasca mia”.

La diffamazione nel caso Garlasco

In questa fase mediatica e giudiziaria del delitto di Garlasco, la famiglia Cappa è più volte ritornata sotto i riflettori. Ultimamente, ad esempio, è stata resa nota una parte del contenuto della denuncia-querela che Stefania Cappa ha depositato presso la Procura di Milano nei confronti di Antonio De Rensis, Alessandro De Giuseppe e Francesco Marchetto, accusati di aver montato una regia per orientare l’attenzione lontano da Alberto Stasi e a discapito proprio della famiglia Cappa.

Nel segmento finale del suo intervento, dunque, Milo Infante ha sottolineato che il reato di ricettazione che gli viene contestato “non appartiene alla professione giornalistica”, perché un reato contestabile a chi lavora nell’informazione “è la diffamazione“. Infine, precisa: “La diffamazione deve essere provata” perché “se tu racconti la verità non è diffamazione”, precisando che si riferisce alla “verità che spesso è nascosta e che nessuno vorrebbe che venisse fuori”.