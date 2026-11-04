Garlasco, Milo Infante dice che ci sono video di Sempio "intrasmettibili, il peggio non lo faremo mai vedere"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante ha rivelato di aver visto video inediti di Sempio, al momento mai trasmessi da nessuna tv perché, secondo il conduttore di Ore 11, sarebbero “intrasmettibili“. Infante non si è sbottonato sul contenuto, ma in maniera ferma ha sottolineato che “il peggio non l’abbiamo potuto far vedere e non lo faremo mai vedere“.

Perché Milo Infante ha parlato dei video mai andati in onda

L’intervento di Milo Infante è stato scatenato dalla testimonianza di Monica Leofreddi, opinionista di Ore 11, che ha riferito l’avvocata di Sempio, Angela Taccia, a Ignoto X, sarebbe tornata sui video pedopornografici di Alberto Stasi: “Ha detto che comunque il materiale di Alberto Stasi era peggiore”.

Video in realtà inesistenti, come scritto anche dalla sentenza di condanna definitiva allo stesso Stasi.

Il commento di Milo Infante sul “peggio” e sui video “intrasmettibili”

“Il peggio nel computer, negli hard disk, nelle chiavette di Andrea Sempio, non l’abbiamo fatto vedere, attenzione. Noi abbiamo fatto vedere il meglio, non il peggio. Perché il peggio non è trasmissibile. E se qualcuno, però… vogliamo lanciare un piccolo guanto di sfida? Vogliamo dire a chi sostiene che quello che non abbiamo fatto vedere non è il peggio? Venga in questa trasmissione e si assuma la responsabilità di mostrare quello che non abbiamo fatto vedere, che non si può far vedere, perché c’è un limite oltre il quale non si può andare”.

E ancora: “Abbiamo fatto vedere dei video che poi, appunto, da settimane in tutte le trasmissioni, hanno ripreso alla presenza di quegli avvocati che hanno gridato allo scandalo il primo giorno. Il peggio non l’abbiamo potuto far vedere e non lo faremo mai vedere. Perché è intrasmettibile. Intrasmettibile. Questo deve essere chiaro: se invece qualcuno vuole accettare la sfida, per carità, facciamolo”.

In quel momento interviene Stefano Zurlo, giornalista del Giornale, che interpellato da Milo Infante (“Tu hai visto il materiale, sai che ci sono delle cose”) in maniera caustica dà ragione al conduttore: “È impubblicabile. Impubblicabile”.

Quindi riprende la parola Infante: “Questo è quello che possiamo farvi vedere. Le letture, i libri, le ricerche che faceva Andrea Sempio vanno comunque sempre in questa direzione. A un certo punto forse lui si mette in testa che il suo sogno non è fare l’idraulico, fare il commesso, fare il giornalista, fare qualunque mestiere al mondo, ma è fare Hitman, cioè il killer silenzioso. Tant’è vero che comincia a studiare tutti i volumi che portano alla violenza, sessuale, stupro, incesto, le peggio cose. Ma anche, per esempio, i 21 modi per uccidere silenziosamente”.

L’attacco di Infante ad Angela Taccia, avvocata di Sempio

Infante è sembrato quindi rivolgersi nuovamente ad Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio. Già la sera prima, durante Verità nascoste, il conduttore aveva contestato alla legale di essersi lamentata della diffusione dei video del suo assistito ma di aver comunque partecipato, nell’ultima settimana, ai programmi – oltre ai suoi – che li avevano rilanciati.

Effettivamente l’avvocata, a Ignoto X, aveva criticato le tv che avevano mostrato i video-selfie.