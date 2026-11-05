Garlasco, Milo Infante e la battuta su Sempio: "Spero non rifaccia la prova della Cenerentola davanti al gup"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante Ore 11, Milo Infante si è confrontato sull’ipotesi che Andrea Sempio renda dichiarazioni o chieda l’interrogatorio al gup di Pavia per il delitto di Garlasco. Commentando l’eventualità che la difesa punta a smontare le perizie biometriche, Infante ha ironizzato sul numero di scarpa: “Spero che non rifaccia la prova della Cenerentola davanti al GUP”.

Garlasco, i probabili quesiti del gup ad Andrea Sempio

Nello studio di Ore 11, Milo Infante ha ripercorso le domande e i punti oscuri a cui Andrea Sempio andrebbe incontro qualora decidesse di farsi ascoltare dal giudice dell’udienza preliminare.

Il focus si è concentrato sui movimenti della mattina del 13 agosto 2007: “Andrea Sempio racconterà la storia che si è svegliato alle 9:00 di mattina”, ricordando le incertezze sui riscontri con i familiari, la camminata a Vigevano per comprare un libro di cui non ricorda il titolo e il mancato pranzo.

Le parole di Milo Infante su Andrea Sempio

Resta poi il nodo dello scontrino delle 10:18 e l’assenza di un alibi di fronte al nuovo ipotetico orario del delitto, oltre alle domande sulle perizie: “Se ha lasciato lui l’impronta 33? Se sono sue le impronte di scarpe davanti al lavandino?”.

La battuta di Milo Infante

Il dibattito in studio è entrato nel vivo quando gli ospiti hanno parlato della possibilità che l’indagato scelga di farsi sentire dal gup Luigi Riganti.

Ricordando che Sempio poteva già farsi interrogare dal PM, Infante ha commentato ironicamente le argomentazioni difensive sulle impronte di calzatura: “Spero che non rifaccia la prova della Cenerentola davanti al GUP”.

Infante ha poi riassunto il punto centrale della strategia difensiva: “L’unica cosa che può dire è: guardi che al di là della prova scientifica che per noi è inoppugnabile… la 33 non è bagnata, a dispetto di quello che ci dice il capitano Marino”.

Secondo i consulenti di Sempio, infatti, l’impronta repertata sulle scale non era bagnata di sostanza ematica, elemento che smentirebbe la ricostruzione del RIS e smonterebbe la prova regina contro l’indagato.

La richiesta alla Consulta

Sul fronte giudiziario, la posizione di Sempio deve fare i conti con la strategia già annunciata dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

La difesa intende chiedere al gup di Pavia di sospendere il procedimento e sollevare eccezione di costituzionalità per “inconciliabilità tra giudicati”, ritenendo un paradosso la compresenza di un nuovo processo senza concorso a fronte della condanna definitiva di Alberto Stasi.

Spetterà al giudice valutare se rinviare a giudizio l’indagato, proscioglierlo o congelare l’iter in attesa della Consulta, mentre Cataliotti continua a contestare la sussistenza delle aggravanti di crudeltà e motivi abietti formulate dalla Procura.