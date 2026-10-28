Garlasco, Milo Infante e la provocazione ai Ris sulle tracce di sangue nel lavandino: "Non smontano il sifone"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Negli ultimi mesi sono stati avanzati da più parti dubbi sulle indagini sul delitto di Garlasco condotte dai carabinieri del Ris nel 2007. Uno di questi interrogativi riguarda le tracce sul lavandino del bagno della villetta, dove, secondo una ipotesi, l’assassino di Chiara Poggi potrebbe essersi lavato dopo l’omicidio. A Verità Nascoste Milo Infante contesta l’operato dei Ris, sostenendo che hanno cercato tracce di sangue soltanto nel tubo dello scarico e non nel sifone, dove si ferma l’acqua e si raccoglie lo sporco: "Perché non smontano il sifone?".

Garlasco, i dubbi di Milo Infante sulle indagini dei Ris

Nella puntata del 27 ottobre di Verità nascoste su Rete 4 si è affrontato il tema del delitto di Garlasco e gli interrogativi emersi da più parti sulle prime indagini del 2007 condotte dai carabinieri del Ris di Parma.

Milo Infante ha mostrato come è stato effettuato il tampone per cercare eventuali tracce di sangue nel lavandino del bagno di casa Poggi, sollevando dubbi sulle modalità con cui i Ris avrebbero effettuato le verifiche.

Le tracce di sangue nel lavandino

Secondo una ipotesi investigativa, l’assassino di Chiara Poggi potrebbe aver usato quel lavandino dopo il delitto, per lavarsi le mani e rimuovere residui di sangue.

La presenza di tracce di sangue nello scarico del lavandino avrebbe potuto confermare questa ipotesi, fornendo un ulteriore elemento utile a ricostruire i movimenti del killer.

Secondo Milo Infante, i Ris non avrebbero effettuato un controllo approfondito, limitandosi a effettuare il prelievo nel tubo dello scarico attraverso l’apertura del lavandino, senza procedere allo smontaggio della tubatura.

"Se tu veramente vuoi cercare del sangue, non lo cerchi solo dove c’è il tappo", ha osservato, accompagnando il suo ragionamento a una dimostrazione pratica.

Infante ha mostrato una comune tubatura e il tampone usato per quel test, "vedete com’è corto?". E lo ha passato nel tubo: "Se noi lo prendiamo e lo inseriamo, non arrivi in fondo al sifone".

Infante: "Perché non smontano il sifone?"

«Sarebbe bastato che i Ris, giusto per fare il lavoro come andava fatto, avessero smontato il sifone", è stata la critica formulata dal conduttore tv.

Nella curva del sifone ristagna normalmente una piccola quantità d’acqua, e si possono accumulare sporco e capelli.

Se davvero ci fossero state delle tracce di sangue, è qui, si ragiona, che ci sarebbero state più probabilità di trovarle.

"Se ci fosse stato del sangue, ammesso mai che l’assassino si sia lavato in quel lavandino, avrebbero sicuramente trovato tracce nel sifone", ha detto Infante.

"Ma nel 2007 i Ris questo lo fanno? No, non lo cercano". "Perché non smontano il sifone? Perché non controllano meglio il dispenser?".