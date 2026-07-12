Garlasco, Milo Infante e le scuse ad Alberto Stasi: "Mi sento in colpa, ho contribuito alla mostrificazione"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Milo Infante, ormai ex punta di diamante Rai, e pronto per approdare in Mediaset, si è confessato nel corso di una lunga intervista. Fra i temi trattati, anche il caso Garlasco. Il conduttore sente di dover chiedere “scusa” ad Alberto Stasi, per il modo in cui in passato ha gestito il caso Garlasco. Infante ha ammesso di avere sposato “certi teoremi” anziché coltivare dubbio ed equidistanza.

Milo Infante e le scuse ad Alberto Stasi

“Io mi sento in colpa per aver contribuito alla mostrificazione di Alberto Stasi dando per buoni certi teoremi. Devo chiedergli scusa perché un cronista deve sempre dubitare”. Così ha ammesso Milo Infante, intervistato dal quotidiano Il Messaggero.

Milo Infante su Sigfrido Ranucci

Il riferimento di Milo Infante ad Alberto Stasi è giunto come conseguenza ad un’altra domanda, relativa a Sigfrido Ranucci e al caso Report.

ANSA

All’intervistatore che domandava “Che ne pensa del caso Ranucci?”, Infante ha risposto in questi termini: “Che la Rai dovrebbe proteggere uno dei suoi programmi migliori, Report, e chi lo guida”.

E ancora: “Se emergeranno responsabilità personali, sarà giusto valutarle. Certi dirigenti dovevano essere più cauti. Finora Ranucci è soltanto la vittima di un attentato gravissimo. Prima di trasformarlo in imputato bisogna dimostrare le sue responsabilità”.

Poi un’altra risposta, sempre relativa al caso Ranucci, che è stata funzionale a spostare il discorso sul caso Garlasco: “La cronaca insegna che la verità raccontata oggi non sempre coincide con quella che emergerà domani. È una lezione che ho imparato sulla mia pelle“. Da qui l’esigenza di porgere le scuse ad Alberto Stasi.

La rottura fra Milo Infante e la Rai

Nel corso della lunga intervista, Milo Infante ha raccontato anche il dettaglio che ha segnato la rottura definitiva fra lui e la Rai.

Si è rotto qualcosa, ha spiegato Infante, “a dicembre. Durante una cena dissi all’ad, Giampaolo Rossi, e al responsabile degli Approfondimenti, Paolo Corsini, che per il 2026 avrei voluto una svolta”.

“Chiesi – ha proseguito Milo Infante – una promozione e la direzione della struttura Sviluppo Nuovi Format, visto che avevo idee e uno studio pronto, il Tv2 di Milano, per sperimentare nuovi linguaggi”.

“Tra l’altro, mi dissero che dal 2019 non era stato fatto nulla. E aggiunsi anche l’avvicinamento al tetto salariale di 240 mila euro lordi l’anno”.

Questo il suo stipendio in Rai: “Avevo lo stipendio base da vicedirettore: 174 mila 280 euro più la variabile se si va in video, che però non incide sulla pensione né sulla liquidazione, di 63 mila 628 euro”.

Per scongiurare il passaggio in Mediaset, la Rai ha offerto a Infante “un contratto da esterno di 5-600 mila euro l’anno”. Che il conduttore ha rifiutato, non cercando unicamente denaro: “Cercavo considerazione e progettualità. Volevo crescere”, ha dichiarato. In Mediaset Milo Infante sarà anche direttore di Videonews.