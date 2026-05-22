Garlasco, Milo Infante esplode in diretta contro Tizzoni avvocato dei Poggi: "Continua minaccia, basta!"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante ha chiuso la puntata di Ore 14 Sera rispondendo a un messaggio di Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi. L’intervento del legale contro il conduttore ha riguardato l’ipotesi dei pedali della bicicletta scambiati, con un attacco netto al volto della Rai: “Da dove ricava questa certezza? Secondo me l’informazione pubblica non dovrebbe finanziarvi”. Durissima la reazione di Infante: “Continua minaccia, basta, non è più accettabile”.

Il caso dei pedali

In chiusura della puntata di giovedì 21 maggio (che si era già accesa per lo scontro tra Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, e lo scrittore Piero Colaprico), Milo Infante è tornato a parlare dell’ipotesi dello scambio dei pedali della bicicletta di Alberto Stasi: “La possiamo considerare chiusa?”.

Immediata la risposta di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, che sostiene lo scambio: “Assolutamente no. Abbiamo degli elementi oggettivi sui quali lavorare, ossia le tre biciclette vendute a Garrasco, le tre Umberto Dei. Delle tre biciclette, due montano i pedali Union e una, guarda caso, quella della famiglia Stasi, monta i pedali Wellgo. Lo scambio dei pedali è stato escluso con l’olandesina che la famiglia Stasi ha portato alla Corte d’Assise d’Appello di Milano nel 2014. Quella olandesina, noi non sappiamo se sia oggettivamente la bicicletta presente nella ditta di Alberto Stasi. La logica dice che quella bicicletta non ha avuto i pedali sostituiti, ma noi non sappiamo se quella bicicletta olandesina del 2014 è quella che ha visto Marchetto“.

Quindi, l’intervento di Milo Infante: “L’ha detto il consulente che non sono stati cambiati. Mi faccia leggere questo messaggio“.

Lo scontro a distanza tra Milo Infante e Tizzoni

Ed è qui che il conduttore si rivolge all’avvocato Gian Luigi Tizzoni, autore del messaggio, definendolo “persona molto seria, un grande professionista”, lanciando poi una prima frecciata: “Noi lo invitiamo sempre in trasmissione, ma vedete… sono poltrone strette le nostre, non sono poltrone larghe, non sono poltrone comode, per cui l’avvocato Tizioni da noi non viene”.

E Milo Infante quindi ha letto il messaggio del legale: “Da dove Milo Infante ricava questa certezza (riferendosi ai pedali non scambiati, ndr)? Siete sicuri di poter dire cose non suffragate da elementi oggettivi? Secondo me l’informazione pubblica non dovrebbe finanziarvi“. Quindi, la secca replica del conduttore Rai:

“Posso dire una cosa? Questa continua minaccia, questo continuo modo di attaccare chi non la pensa come voi, ‘vi devono chiudere, vi togliamo i soldi, vi denunciamo’, non vi fa onore. Non vi fa onore perché noi siamo per la libera informazione: laddove sbagliamo ci sono le aule dei tribunali (…), però io questa cosa della minaccia, del ‘vi devono togliere i soldi, vi devono chiudere’… se chiuderemo, se chiuderemo, sarà per una nostra scelta, non perché ci minacciate e dite che non siamo degni del servizio pubblico. Perché questo è profondamente sbagliato, questa è un’intimidazione, una minaccia che francamente io mi sento di respingere al mettente. Posso dirlo? Basta. Basta, non è più accettabile, perché io spero un giorno di trovare un giudice che possa dire ‘guardi, Infante, lei ha tutte le colpe del mondo’, ma continuare a sentirsi da quattro gatti che ‘dovete chiudere’, che ‘non siete degni di ricevere il finanziamento pubblico’, che ‘non siete degni del servizio pubblico’. Ma perché? Perché non vi applaudiamo? Volete l’applauso? In questo studio di applausi non ce ne sono. E adesso c’è la pubblicità”.

La memoria di Tizzoni nel 2014

In una memoria del’avvocato Tizzoni, depositata in Corte d’Appello per conto della famiglia Poggi nel nuovo processo del 2014 dopo due assoluzioni e la sentenza della Cassazione che aveva ordinato ai giudici di riaprire il caso, la questione dei pedali era stata riassunta con una sola spiegazione: sarebbero stati invertiti. O quantomeno: quelli montati sulla bicicletta bordeaux – che si chiamano Wellgo e sui quali c’erano tracce del dna di Chiara – non erano gli originali, trovati invece sulla Luxury nera”.

La storia delle perizie

Nel giugno 2025, Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha ripercorso la storia delle perizie sui pedali della bici.

La suggestione del cucchiaino

Nel frattempo, poche settimane fa, i consulenti della Procura di Pavia, i genetisti Carlo Previderé e Pierangela Grignani, hanno chiarito che non esiste nessun errore dietro al ritrovamento dell’identica quantità di materiale genetico sui pedali e sul cucchiaino, come invece suggerito da alcune suggestioni mediatiche sul caso Garlasco.