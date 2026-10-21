Garlasco, Milo Infante fa la prova della scarpa e attacca Andrea Sempio: "Perché fare questa sceneggiata?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Milo Infante è tornato a trattare in tv il caso del delitto di Garlasco, soffermandosi in particolare sulle scarpe indossate dal killer di Chiara Poggi. Il conduttore ha commentato la prova a cui si è sottoposto Andrea Sempio, dalla quale è emerso che l’indagato, che ha dichiarato di indossare calzature di taglia 44, non sarebbe riuscito a indossare scarpe di taglia 42 e 43. Infante, che indossa calzature di taglia 44 e mezzo, ha mostrato in tv di riuscire a indossare senza problemi scarpe di taglia 43 e 42. “Perché fare questa sceneggiata?”, ha chiesto poi rivolto ad Andrea Sempio.

La prova della scarpa di Andrea Sempio

Nel corso della puntata di martedì 20 ottobre di Verità nascoste è stata mostrata la prova delle scarpe Frau eseguita da Andrea Sempio.

Davanti a una telecamera, l’indagato ha mostrato che le calzature di taglie inferiori erano troppo strette per il suo piede e impossibili da indossare.

“La 42 e la 43 proprio nulla, eh? Ci sono aspiranti Cenerentole che sono entrate in analisi per molto meno”, ha ironizzato Milo Infante. Che poi ha aggiunto: “A Sempio entra solo la taglia 44, la 43 non entra. È strano”.

Milo Infante e la prova delle scarpe in tv

Milo Infante ha dichiarato in tv di indossare scarpe di taglia 44 e mezzo. Poi ha detto: “Vogliamo fare una prova?”.

Il conduttore si è seduto e ha provato davanti alle telecamere due calzature: una taglia 43 e una taglia 42.

“Io ho fatto quell’operazione che di norma fanno quelle persone che devono indossare le scarpe. Ho allargato leggermente le stringhe, ho sbagliato? Non si fa?” ha detto. Milo Infante ha poi indossato la scarpa taglia 43 senza problemi e, poco dopo, anche la scarpa taglia 42.

“È chiaro che non è la mia misura, però le ho infilate, le ho strette e sto camminando” ha detto poi dopo aver fatto un giro della scrivania presente nello studio della trasmissione.

Il conduttore ha precisato il motivo della sua iniziativa: “Io non voglio dire che Sempio ha indossato scarpe diverse il giorno del delitto. Mi ha solo colpito la prova che hanno fatto. Ma perché fare una cosa del genere? È tutto regolare per tutti? Io ho una 44 e mezzo e sono entrato in una 42. Sempio è innocente fino a prova contraria, ma uno si chiede: perché fai questa sceneggiata? Non c’è bisogno“.

Milo Infante ha ribadito: “Ciò non vuol dire che l’assassino abbia usato scarpe diverse dalle sue. Era solo curiosità. Ci siamo chiesti: ma davvero non entrano delle scarpe di due taglie e più in meno? Sono entrate tranquillamente”.

Il commento di Antonio De Rensis

L’avvocato Antonio De Rensis, che assiste Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, era presente in studio e ha commentato la prova a cui si è sottoposto Milo Infante.

Le sue parole: “Mi colpisce che lei riesca a tenere ai piedi una scarpa di due taglie in meno e anche a camminarci. Questo è molto interessante“.