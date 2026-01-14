Garlasco, Milo Infante lancia un'altra frecciata a Lovati: "Teorie terrapiattiste, c'è ancora chi lo ascolta?"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante torna all’attacco di Massimo Lovati. Il conduttore di Ore 14, trasmissione in onda su Rai 2, parlando con l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha lanciato una frecciata all’ex difensore di Andrea Sempio, con cui i rapporti sono tesi da tempo. Riferendosi all’ospitata di Lovati a Lo stato delle cose di Massimo Giletti, si è chiesto ironicamente se ci sia ancora qualcuno che ascolti l’avvocato, criticando ancora una volta la strategia difensiva nel caso Garlasco.

Il cambio di rotta della difesa di Andrea Sempio

Recentemente, Andrea Sempio ha parlato sulle reti Mediaset, a Verissimo, e sulle reti Rai, a La vita in diretta.

Un cambio radicale rispetto al passato, come sottolineato da Piero Colaprico a Ore 14 nella puntata di mercoledì 14 gennaio.

Il giornalista e scrittore, spesso ospite della trasmissione di Milo Infante, ha ricordato che adesso “Sempio sta parlando tanto perché ha cambiato l’avvocato difensore”, passando da Massimo Lovati a Liborio Cataliotti.

Riferendosi a Lovati, Colaprico ha aggiunto che “impediva a Sempio di andare in tv e parlava dei suoi sogni“.

L’intervento di De Rensis e la stoccata di Milo Infante

Milo Infante è intervenuto con una prima stoccata: “In tutta onestà, Andrea Sempio, per quanto i suoi difensori, in particolare uno, abbiano a un certo punto abbracciato delle teorie un po’ terrapiattiste dal punto di vista del risultato finale delle indagini, perché insomma l’avvocato Lovati…”.

A interromperlo è stato Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, che riferendosi all’ultima puntata di Lo stato delle cose di Massimo Giletti, andata in onda lunedì 12 gennaio su Rai 3, ha dichiarato come l’ex legale di Sempio “ha detto qualcosa d’interessante”, riferendosi a “un’eventuale confessione di un correo che non esiste”.

Parole che hanno scatenato il nuovo attacco di Milo Infante: “C’è qualcuno che sta ancora ascoltando l’avvocato Lovati? Lo stanno ancora ascoltando? Dal santuario, il killer… io capisco, ma c’è un punto in cui diventa un circo. La differenza delle difese è quella, oggi l’avvocato Cataliotti fa un’altra difesa. Da Sempio abbio sentito dire che a uccidere Chiara Poggi è stato Alberto Stasi. Prima questa cosa mancava: c’era il killer, il sicario, l’extraterreste che arrivava, c’erano delle teorie”.

I precedenti tra Infante e Massimo Lovati

Non è la prima volta che Milo Infante lancia stoccate a Massimo Lovati.

Una delle più celebri è quella del 30 ottobre scorso, quando era già ormai l’ex avvocato di Sempio: “Puoi prendere in giro i giornalisti, magari anche insultandoli, con la complicità magari di altri giornalisti reggi-microfono, però poi alla fine ti trovi davanti, se non è oggi o domani, un magistrato che una domandina te la fa”, aveva detto in studio a Ore 14.

Una settimana prima, a Ore 14 Sera, il conduttore aveva citato l’intervista di Fabrizio Corona proprio a Lovati, pubblicata su Falsissimo!, accusando il legale di averlo offeso: ““Credo di potermi permettere di dire che ha parlato in termini non corretti di Gianluigi Nuzzi, un collega stimatissimo di Quarto Grado e Dentro la notizia. Ha anche offeso il direttore prestigioso della Rai, Bruno Vespa, il collega Salvo Sottile e del sottoscritto, che è stato pure offeso, ad un certo punto dice, tra le grasse risate, che dovrebbe finire in un inceneritore. E lo dice in un contesto dove si fa riferimento a un passato terribile che è lontano anni luce dalla nostra cultura”.