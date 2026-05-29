Garlasco, Milo Infante perde la pazienza durante lo scontro tra Colaprico e De Rensis: "Non ve lo consento"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Non si placano le tensioni all”interno dello studio di Ore 14 Sera tra Antonio De Rensis e Piero Colaprico, col conduttore Milo Infante costretto a intervenire. Dopo lo scontro avvenuto a distanza nella scorsa puntata, il legale di Alberto Stasi e il giornalista hanno nuovamente battibeccato sul caso di Garlasco, con Infante che ha perso la pazienza dopo uno scontro verbale tra i due. “Non ve lo consento” ha detto il conduttore, cercando di riportare a fatica la pace all’interno dello studio che ospitava anche Angela Taccia, Luciano Garofano, Umberto Brindani, Ilenia Pietracalvina, Sarah Viola e Rita Cavallaro.

Nuovo scontro tra Antonio De Rensis e Piero Colaprico

A una settimana di distanza dall’ultimo scontro verbale tra i due, il palcoscenico del nuovo confronto è ancora Ore 14 Sera, programma condotto in prima serata da Milo Infante su Rai2.

Dopo aver parlato delle mosse del killer dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, tra cui l’ipotesi che si sia lavato nel lavandino del bagno poi a sua volta ripulito, si è acceso il dibatto tra De Rensis e Colaprico.

A dare il via è stato il legale di Alberto Stasi, dopo che Colaprico nella discussione generale aveva ipotizzato che gli insulti e le accuse mosse ad Andrea Sempio fossero state “sobillate magari” da qualcuno.

Sottolineatura che, nonostante la distanza tra i due in studio (divisi da ben sei ospiti tra le sedute, tra cui anche Angela Taccia), all’avvocato non è sfuggita. “Sobillata da chi, dottor Colaprico?” ha chiesto De Rensis, col giornalista che ha cercato di ritrattare dicendo “auto-sobillata, le persone si scambiano le parole uno con l’altro”.

Animi accesi in studio a Ore 14 Sera

Il diverbio, poi, è andato oltre con De Rensis che ha dato della “povera macchietta” al giornalista, mentre Colaprico lo ha definito “miserabile“.

“Lei consente che io sia chiamato miserabile?” ha chiesto De Rensis a Infante, che nel vociare generale si era perso l’insulto.

Ricordando a sua volta che nella puntata precedente il legale lo aveva definito “ignorante, in quanto participio presente”, Colaprico si è poi difeso su quanto avvenuto nella puntata precedente. E anche qui lo scontro è stato acceso.

Infante costretto a intervenire: “Non ve lo consento”

Dopo aver assistito al dibattito, con lo scontro che si è via via acceso, Milo Infante ha deciso di intervenire.

Chiedendo a Colaprico e De Rensis di chiedersi vicendevolmente scusa, una volta tornato in auge l’argomento dell’ingresso dell’avvocato nel team legale di Stasi nel 2016 anziché nel 2022, il conduttore non ci ha visto più.

“Non un secondo di più, non ve lo consento” ha detto. “Andiamo avanti, pesate le parole e rispettatevi a vicenda” ha chiesto.