Garlasco, Milo Infante sull'accusa di ricettazione da Stefania Cappa: "Intimidazione infamante"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tensione dopo la denuncia per ricettazione presentata da Stefania Cappa contro Milo Infante per la diffusione di atti riservati in tv. Il conduttore respinge le accuse parlando di una “intimidazione infamante” e rinuncia alla tutela legale dell’azienda, mentre la difesa della Cappa ribadisce la violazione del segreto investigativo e la mancanza di attinenza dei documenti con l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Garlasco, Milo Infante replica alla querela di Stefania Cappa

Nuovo capitolo dello scontro mediatico sul delitto di Garlasco durante la trasmissione Ore 11, dove il conduttore Milo Infante ha commentato duramente l’iniziativa legale intrapresa nei suoi confronti da Stefania Cappa. La cugina di Chiara Poggi ha depositato una denuncia per “ricettazione e violazione del segreto investigativo” per la diffusione in tv di un atto coperto da segreto.

Durante la trasmissione Ore 11, Milo Infante ha commentato la vicenda definendola “un’accusa infamante e anche un atto che io vivo, io personalmente, è una mia percezione, come un’intimidazione“.

ANSA

Il conduttore ha sottolineato che “la ricettazione è la catena più bassa, più meschina che si possa immaginare” e prevede “una condanna fino a otto anni”. Infante ha poi annunciato di aver rinunciato all’assistenza dell’azienda: “Ritengo che l’accusa sia così grave da non meritare la tutela della grande azienda Mediaset“.

La posizione dell’avvocata Valeria Francesca Mettica

L’avvocata Valeria Francesca Mettica, legale di Stefania Cappa, ha affidato a Fanpage.it una nota precisa per chiarire che “sono state rappresentate circostanze non corrispondenti al vero“.

La legale ha spiegato che “l’atto giudiziario mostrato a video, sfocandone deliberatamente il titolo, non è affatto un esposto, bensì una denuncia querela, depositata presso la Procura della Repubblica di Milano ben quattro mesi fa e attualmente oggetto di una indagine con termini ancora pendenti e quindi coperta dal segreto investigativo”.

Mettica ha precisato che “abbiamo già provveduto a depositare, quale atto dovuto, la denuncia per ricettazione e violazione del segreto investigativo” ed evidenziato che la telefonata tra Cappa e De Rensis riguarda “esclusivamente i rapporti personali e professionali tra l’avvocata Cappa e il collega De Rensis e non presentano alcuna pertinenza con le indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi”.

La querela di Roberta Bruzzone

Il quadro dei contenziosi legali si allarga con la posizione della criminologa Roberta Bruzzone, che ha preannunciato a Fanpage.it azioni legali contro il conduttore: “Credo che tutto quello che sta accadendo, compreso il fatto che continua a dedicarmi una sistematica attenzione nei suoi programmi da mesi, vada valutato in sede giudiziaria. Quindi, appena torno in Italia farò i miei passi”.

Durante il confronto in studio a Ore 11, Umberto Brindani ha ridimensionato l’efficacia dell’imputazione mossa dai cronisti parlando con Infante della propria esperienza passata.

“Sono d’accordo con te, è un’accusa grave, infamante – ha detto il direttore di Gente – ma a suo modo anche ridicola, perché è difficilissima da applicare al nostro lavoro. Quindi ha più il sapore della minaccia e dell’intimidazione che della reale consistenza”.