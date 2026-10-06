Garlasco, Milo Infante svela chi ha commissionato la perizia su Stasi a Bramante: "È stato Luciano Garofano"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sarebbe stato il generale Luciano Garofano a commissionare la perizia su Alberto Stasi alla dottoressa Alessandra Bramante, nel caso Garlasco. La rivelazione è stata data da Milo Infante nel corso del programma tv “Verità Nascoste” su Rete 4. Il misterioso documento di 13 pagine, privo di data e firma, emerso di recente nel caso del delitto di Chiara Poggi, contiene un profilo psicologico che mette in dubbio la credibilità di Alberto Stasi: la criminologa Alessandra Bramante ha negato fermamente di averlo mai redatto.

Garlasco, Milo Infante fa il nome di Luciano Garofano

La ricostruzione dietro l’ormai celebre perizia Bramante è stata proposta nel programma “Verità Nascoste” condotto da Milo Infante. Durante la trasmissione è stata avanzata l’ipotesi che la valutazione fosse stata commissionata dal RIS di Parma e, in particolare, che dietro la richiesta vi fosse l’allora comandante Luciano Garofano.

Il riferimento non è però accompagnato, almeno per ora, da un documento pubblico che dimostri l’effettivo conferimento dell’incarico da parte di Garofano.

Infante ha sottolineato che Bramante, ai tempi, era una professionista “di non grande esperienza, ma sicuramente poi lo è diventata, autorevolissima”. Pertanto, a chiedere un parere di questo tipo, redatto come fosse una consulenza, “può esser stato solo il generale Garofano, perché Mattei e Marino avevano altri pensieri per la testa”.

Garlasco, il documento attribuito ad Alessandra Bramante

Il documento in questione è una valutazione psicologica di 13 pagine, articolata in 17 punti, che analizza la personalità di Alberto Stasi attraverso alcune delle sue prime dichiarazioni agli investigatori. Il documento è stato recuperato negli archivi informatici del RIS di Parma e acquisito dalla Procura di Pavia nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio.

La particolarità è che in testa alle pagine compare il nome della psicologa e criminologa Alessandra Bramante. La professionista, però, ha negato categoricamente di essere l’autrice del documento.

La relazione non è datata e non presenta la firma autografa della professionista il cui nome compare nell’intestazione. Il testo prende in esame tre verbali relativi alle prime fasi dell’inchiesta: le dichiarazioni rese da Stasi il 13 e il 17 agosto 2007 e quella del 22 agosto, quando l’allora studente della Bocconi si presentò spontaneamente come persona sottoposta a indagini.

La narrazione su Stasi

Nel documento vengono messe a confronto parole, risposte e comportamenti attribuiti a Stasi. Le annotazioni arrivano a delineare un’immagine fortemente negativa dell’allora fidanzato di Chiara Poggi, con riferimenti alla presunta freddezza, a una tendenza narcisistica e a caratteristiche definite come manipolatorie e calcolatrici.

In alcuni passaggi vengono inoltre formulate domande che sembrano avere una finalità investigativa, come verificare determinati comportamenti o ricostruire alcuni aspetti della mattina del delitto. Il documento analizza anche la telefonata effettuata da Stasi al 118 dopo la scoperta del corpo di Chiara. Alcune considerazioni contenute nelle pagine riguardano il modo in cui il giovane si riferì alla vittima e il rapporto sentimentale tra i due.

La valutazione non risulta essere stata depositata nel procedimento contro Alberto Stasi e, secondo quanto emerso finora, non sarebbe stata commissionata dalla pm Rosa Muscio, che nel 2007 coordinava l’inchiesta presso la Procura di Vigevano.

Il documento è rimasto invece all’interno della documentazione del RIS di Parma per quasi vent’anni. La Procura di Pavia lo ha recuperato il 10 settembre 2026 attraverso un ordine di esibizione nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi. Il materiale è poi confluito nella documentazione acquisita alla chiusura dell’inchiesta.

Da qui nasce un ulteriore interrogativo: se la valutazione non era una consulenza tecnica formalmente disposta dall’autorità giudiziaria, quale fosse esattamente la sua funzione all’interno dell’attività investigativa.

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