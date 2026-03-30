Garlasco, minacce agli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari, "Saremmo andati a denunciare con prove"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il caso delle presunte minacce nel caso Garlasco arrivano anche a “Lo Stato delle Cose”: l’avvocato Antonio De Rensis non smentisce e lascia intendere che eventuali intimidazioni siano state denunciate. Dopo Massimo Lovati, anche Giada Bocellari e lo stesso legale sarebbero coinvolti, in un clima sempre più teso.

Garlasco, minacce agli avvocati di Stasi?

Le tensioni attorno al caso Garlasco arrivano a coinvolgere quindi direttamente anche alcuni avvocati. Dopo le rivelazioni emerse a “Mattino 5”, la vicenda è approdata anche nel programma “Lo Stato delle Cose”, dove si è discusso apertamente delle presunte minacce ricevute dai legali coinvolti.

Durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti, è intervenuto l’avvocato Antonio De Rensis, che ha affrontato il tema con cautela, senza però smentire del tutto le indiscrezioni.

ANSA

Cosa ha detto De Rensis sulle minacce a Bocellari

“Devo parlare come una persona che svolge il mio ruolo” ha esordito De Rensis. “Diciamo che qualora l’avvocato Bocellari e il sottoscritto avessero ricevuto delle minacce, sarebbero andati a Moscova (dove sorge la nota caserma dei carabinieri di Milano, ndr)… ma non per andare a cena: per denunciare con le prove, qualora, sto facendo un’ipotesi”.

L’affermazione è prudente ma significativa, che lascia intendere come eventuali intimidazioni siano state trattate nelle sedi competenti.

Alla domanda diretta di Giletti sulla veridicità delle notizie circolate, De Rensis ha mantenuto una linea ambigua: “No, non posso dire nulla. Io dico che se ci sono state minacce, i minacciati sono andati nelle sedi opportune”. E ha aggiunto: “L’avvocato Bocellari non è andata a piangere in televisione”.

In seguito Giletti ha citato una fonte ritenuta attendibile: “Mi è arrivato questo messaggio da una fonte autorevolissima: mi conferma che l’avvocato Bocellari è stato minacciato. A quel punto, De Rensis ha replicato con una battuta che ha attirato l’attenzione: “Io no?”

Le tensioni già emerse a Mattino 5

Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro già emerso durante “Mattino 5”, condotto da Federica Panicucci, e che vedrebbe l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, destinatario di telefonate anonime.

Secondo quanto riferito, le intimidazioni sarebbero riprese dopo alcune sue dichiarazioni televisive sulle ferite di Chiara Poggi: “Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi“.

Le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le verifiche necessarie per risalire all’origine delle eventuali minacce. Alcuni elementi farebbero pensare anche alla possibilità di mitomani, ma il livello di attenzione resta alto.