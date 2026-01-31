Garlasco, Mirko Crepaldi amico di Andrea Sempio chiarisce sul video e lo difende: "Credo nella sua innocenza"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Mirko Crepaldi ha detto di credere nell’innocenza del suo amico Andrea Sempio. Crepaldi è stato intervistato durante una trasmissione televisiva e ha parlato anche del video girato a scuola durante la ricreazione e ritrovato sul pc di Chiara. “Andrea Sempio non è cambiato durante questi 20 anni, una persona che uccide non può rimanere la stessa”, ha detto parlando del delitto di Garlasco.

Mirko Crepaldi e l’amicizia con Andrea Sempio

Mirko Crepaldi, che ha conosciuto Andrea Sempio nel 2003 alle superiori, è stato intervistato durante la trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. Negli ultimi 20 anni i due sono sempre rimasti in contatto.

Crepaldi è stato ascoltato dai carabinieri nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma non ha voluto fornire indicazioni sulle domande poste dagli inquirenti e sui temi affrontati.

Crepaldi: “Credo nell’innocenza del mio amico Andrea Sempio”

Tuttavia, Crepaldi non ha evidenziato dubbi sull’innocenza di Andrea Sempio. L’amicizia tra i due risale ai tempi delle superiori e dura ancora oggi. Crepaldi evidenzia come Sempio non sia cambiato dopo il delitto di Chiara Poggi e spiega di non aver mai colto segnali inquietanti nei discorsi dell’amico.

“Non mi ha mai fatto nessuna confidenza su Chiara Poggi, nessun commento a sfondo sessuale, è sempre stato molto rispettoso, anche nei suoi discorsi”, ha detto Crepaldi a Quarto Grado. Riguardo all’autocontrollo mostrato da Sempio, l’amico ha confermato che si tratta di una caratteristica sempre avuto: “Non ricordo mai uno scatto d’ira da parte sua o un episodio violento, è una persona che non si lascia andare a reazioni d’impeto”.

Mirko Crepaldi è convinto dell’innocenza dell’amico perché “una persona che uccide non può rimanere la stessa per vent’anni e Andrea è rimasto la stessa persona che ho conosciuto nel 2003”.

Garlasco, il video in cui compare Andrea Sempio trovato sul pc di Chiara

La giornalista di Quarto Grado ha poi chiesto a Mirko Crepaldi del video, girato a scuola durante la ricreazione, in cui compare Andrea Sempio e che è stato trovato sul pc di Chiara Poggi. Definendolo “una bravata”, Crepaldi spiega che all’epoca quel video era girato “praticamente a tutti”.

All’epoca, ha spiegato, né lui né Sempio avevano cellulari che mostravano video, quindi per vederlo doveva essere trasferito sul pc. In precedenza, Andrea Sempio ha detto che quando andava a casa dell’amico Marco Poggi, spesso usavano il pc di Chiara.

Ma non ha saputo spiegare perché il video sia finito sul computer. All’epoca dei fatti il filmato non venne ritenuto interessante ai fini investigativi nell’ambito delle prima indagine sul caso Garlasco, conclusa poi con la condanna di Alberto Stasi.

Lo stesso Andrea Sempio ha detto di non sapere come il video finito sul canale YouTube Bugalalla Crime sia arrivato sul computer di Chiara. Ha aggiunto che forse lo ha mostrato a Marco, portando così alla copia sul PC, ma non ne ha memoria.