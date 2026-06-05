Garlasco, Mirko Crepaldi amico di Andrea Sempio esclude che le impronte in casa Poggi siano le sue: "Ha il 44"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mirko Crepaldi è intervenuto nella trasmissione “Quarto Grado” e ha affermato di ricordare con precisione che il suo storico amico Andrea Sempio, quando avvenne il delitto di Garlasco, calzava scarpe numero 44 e non 42, ossia il numero che le perizie dei Ris hanno individuato sul luogo dell’omicidio. Crepaldi ha inoltre dichiarato di non aver mai visto nulla di particolarmente strano negli atteggiamenti dell’ex compagno di banco.

Garlasco e il numero di scarpa dell’assassino: parla Mirko Crepaldi

Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Crepaldi che numero di scarpa portava nel 2007. “Io calzo scarpe di taglia 44 e 45, anche all’epoca del delitto di Garlasco avevo lo stesso numero”, ha risposto l’uomo.

Nuzzi ha ricordato che anche Andrea Sempio ha dichiarato di avere lo stesso numero di scarpa. “Andrea portava il 44, ne sono certo”, ha confermato Crepaldi.

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“Lo sta dicendo per difenderlo?”, ha incalzato Nuzzi. “No, ne sono certo, anche se non ci scambiavamo le scarpe”, la chiosa dell’ospite.

Nuzzi incalza Crepaldi: risposta secca dell’amico di Andrea Sempio

“Magari si confonde con qualche altro amico della stessa compagnia, eravate gli unici a indossare scarpe 44?”, ha chiesto il giornalista.

Pronta la replica di Crepaldi: “Non credo, ma non ero così tanto amico degli altri per andare a chiedere loro il numero di scarpe. Ricordo però che una volta Andrea aveva comprato un paio di scarpe e piacevano anche a me. Le volevo comprare anch’io e per curiosità gli ho domandato che numero avesse”.

Altra domanda a bruciapelo di Nuzzi – “Questo episodio se lo ricorda a distanza di tanti anni?” – e altra risposta convinta di Crepaldi – “Sì”.

Crepaldi: “Mai notato niente di strano in Andrea”

“Andrea non mi aveva mai confidato dei soliloqui e non lo avevo mai sorpreso a farli. Tra i 18 e i 20 anni era un ragazzo normalissimo, come tanti altri, molto pacato come lo ero io all’epoca. Non per niente ci ritrovavamo spesso per attinenze di carattere”, ha aggiunto l’amico.

“In Andrea – ha concluso – non ho mai notato qualcosa di strano, io forse lo conosco da talmente tanto tempo che sono abituato a vederlo in una certa maniera. Non saprei cosa vuol dire ‘strano’. Ha paura di perdere il controllo? Va bene, ci sta. Io soffro di attacchi di panico”.