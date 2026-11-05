Garlasco, Napoleone della Procura di Pavia parla per la prima volta: "Fardello su Gup? Come tutti i giudici"

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La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup, dopo la fissazione dell’udienza preliminare. Intanto, per la prima volta, ha parlato pubblicamente il procuratore Fabio Napoleone.

La dichiarazione di Fabio Napoleone

Intercettato dai microfoni di Storie Italiane, all’uscita della presentazione dell’Anno Accademico, il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, si è espresso con una dichiarazione pubblica, per la prima volta dall’inizio della nuova indagine su Andrea Sempio.

“Stiamo andando avanti. Adesso ci sarà il processo, la prosecuzione del processo. È importante che tutte le argomentazioni avvengano nella sede (giusta, ndr)”, ha detto il procuratore di Pavia. Sulla questione della eventuale revisione del processo in cui è stato condannato Alberto Stasi, invece, Napoleone ha specificato che “vedremo quali saranno le iniziative anche della difesa del condannato”.

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Poi alla domanda sul lavoro del giudice per l’udienza preliminare ha risposto: “Un fardello pesante sulle spalle del Gup? Come sempre per tutti i giudici”. Breve e conciso ma disponibile nei confronti dei giornalisti, il procuratore non ha aggiunto altro sul caso di Garlasco.

L’attesa per l’udienza preliminare per Andrea Sempio

Intanto non è ancora stato designato il Gup che dovrà fissare l’udienza preliminare al Tribunale di Pavia, dopo la richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla Procura per Andrea Sempio.

La legge prevede che il Gup fissi la data dell’udienza entro 5 giorni dal deposito della richiesta da parte del pubblico ministero. Tra la data di deposito della richiesta, avvenuta il 3 novembre, e il giorno fissato per l’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. Ma si tratta di “termini ordinatori”, che dunque potrebbero anche non essere rispettati alla lettera, considerata la complessità del caso e la mole dei documenti da esaminare.

L’udienza preliminare nella quale Andrea Sempio comparirà come imputato dopo la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe quindi svolgersi a dicembre, ma non è escluso che slitti all’inizio del 2027. Intanto, verso la metà di novembre i difensori di Alberto Stasi, condannato a 16 anni dopo la prima indagine per il delitto di Garlasco, dovrebbero presentare a Brescia l’istanza per il processo di revisione.

Le mosse dei legali di Alberto Stasi

L’avvocato Antonio De Rensis, che con Giada Bocellari assiste Alberto Stasi, ospite su Rete Quattro della trasmissione Diario del giorno condotta da Sabrina Scampini, ha confermato che la richiesta di revisione del processo è pronta. “Siamo alla fase conclusiva del lavoro, manca ancora qualche giorno al deposito, che riteniamo possa avvenire tra il 10 e il 20 novembre. Quali poi saranno i tempi nessuna persona ragionevole e seria può dirlo, anche se non credo che per il primo vaglio ci vorrà tantissimo, ma dirle sei mesi o un anno sarebbe come dare i numeri al lotto”, ha detto.

Il legale non è voluto entrare “nel merito della richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio”, chiarendo di aver cercato sempre di non occuparsene perché “il deposito della nostra richiesta di revisione è indipendente”. Tornando su Stasi, che sta finendo di scontare una condanna definitiva per il delitto di Garlasco a 16 anni “sta cercando di affrontare questa vicenda in modo razionale ed equilibrato, che è un modo anche per tutelarsi”.

Sul fronte della revisione verrà investita la Corte d’Appello di Brescia e i tempi non saranno rapidi. Innanzitutto va registrato che, dopo la nomina del procuratore generale Guido Rispoli alla guida della Procura di Verona, sarà il ‘reggente’ Domenico Chiaro a dover valutare la richiesta e la montagna di allegati, tra consulenze e relazioni, dei legali di Stasi.

Poi, sulla scorta della tempistica riservata all’istanza di revisione della sentenza sulla strage di Erba, i giudici, qualora non optino per la camera di consiglio, dovrebbero fissare un’udienza pubblica e pronunciarsi sull’ammissibilità nel giro di tre o quattro mesi dal deposito della richiesta, previsto tra il 10 e il 20 novembre.