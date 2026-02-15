Garlasco, nel pc di Chiara Poggi nessun contatto con Andrea Sempio tra le chat di MSN

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il delitto di Garlasco si è consumato in un periodo storico in cui la messaggistica istantanea più utilizzata tra gli internauti era il servizio MSN. Anche Chiara Poggi utilizzava l’antenato dei social network, e secondo gli inquirenti la lista contatti in uso dall’account della vittima era composta solamente da tre profili: quello del fidanzato Alberto Stasi, quello dell’amico in comune Vito e dell’amica di infanzia Sonia. Nessuna traccia del contatto di Andrea Sempio, quindi.

Nessun contatto di Andrea Sempio sulla chat di Chiara Poggi

Questo dato è stato evidenziato nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 13 febbraio. Secondo gli inquirenti, Chiara Poggi era solita usare Windows Live Messenger per comunicare, ma nella sua lista contatti c’era un grande assente.

Tre, per la precisione, erano le persone presenti nella sua lista: il fidanzato Alberto, l’amica di infanzia Sonia e Vito, un amico che la 26enne aveva in comune con Stasi.

Il grande assente, quindi, era Andrea Sempio. Come precisato anche dai periti Porta e Occhetti, nel pc presente nella camera di Chiara e che veniva utilizzato dall’intera famiglia, "non c’è un’occorrenza della parola ‘Sempio'".

Come noto, la Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti sulla copia forense del pc di Chiara Poggi.

Gli altri misteri del pc di via Pascoli

Gli stessi periti, che nel 2009 lavorarono per il giudice Vitelli nel contesto della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno riferito che nel pc di Chiara Poggi sarebbe presente "materiale di interesse", sul quale probabilmente oggi la Procura di Pavia sta conducendo i dovuti accertamenti.

Un altro giallo riguarda la cartella criptata e nascosta da Chiara Poggi, contenente probabilmente del materiale riservato che riguardava lei e il fidanzato e alla quale, si suppone, qualcun altro potrebbe avere avuto accesso. Con questi accertamenti gli investigatori stanno cercando di individuare il possibile movente dell’omicidio, un dato non presente nella sentenza della Cassazione che nel 2015 condannò Alberto Stasi in via definitiva.

Le parole di Tizzoni sulla nuova inchiesta del caso Garlasco

Come la storia impone, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si è per forza di cose interfacciata con il mondo dei social ma anche della viralità, occupando i principali talk della prima serata nei quali non sono mancati coloro che criticano i nuovi accertamenti sui pc di Stasi e Chiara Poggi.

A queste critiche ha risposto l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, che ricorda che il procedimento "non lo abbiamo riaperto noi" e soprattutto che per ribaltare una sentenza bisogna chiedere una revisione, ma "ciò non sta avvenendo", quindi "forse non bisogna chiedere a noi il perché".