Garlasco, nel processo per diffamazione tra Lovati e lo Studio Giarda non testimonierà Sempio: "Perplesso"

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Mentre si attendono novità sul caso del delitto di Garlasco, inizia a Milano il processo a carico di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio. L’avvocato è accusato di diffamazione aggravata ai danni dello Studio Giarda, storici difensori di Alberto Stasi. Tra i vari testimoni che saranno sentiti in aula non ci sarà l’unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. I legali di Lovati avevano ipotizzato la necessità di ascoltare Sempio, ma il giudice ha rigettato la richiesta.

Garlasco, al via il processo a Massimo Lovati per diffamazione

Inizia oggi, 14 settembre 2026, al tribunale di Milano il processo per diffamazione a carico dell’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Lovati è accusato di diffamazione aggravata nei confronti dello studio Giarda, in passato legali di Alberto Stasi, per quanto detto davanti alle telecamere a marzo 2025.

ANSA

Nella prima udienza il giudice ha acquisito la corposa documentazione fornita dalle parti e ha sfoltito la lista dei testimoni depositata dalla difesa di Lovati. Lo riporta Ansa.

Tra i testimoni ammessi non c’è Andrea Sempio

Tra i testimoni che saranno sentiti nel corso del processo non c’è l’ex assistito del legale, Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Lovati, attraverso i suoi legali, aveva preannunciato la necessità di ascoltare Sempio, ma il giudice ha rigettato la richiesta.

Perché Lovati è a processo

Massimo Lovati è processo per diffamazione aggravata a seguito della querela presentata dallo studio legale Giarda, che aveva difeso Alberto Stasi nei processi sull’omicidio di Chiara Poggi.

Al centro della vicenda quanto detto da Lovati sul prelievo del Dna di Sempio da una tazzina di un bar all’insaputa dell’indagato.

Le frasi incriminate risalgono al 13 marzo 2025, nei primi giorni della nuova inchiesta su Garlasco.

Davanti alle telecamere, l’allora avvocato di Sempio aveva sostenuto che la prima indagine del 2017 era “frutto di una manipolazione” organizzata dagli avvocati di Stasi che, avrebbero “clandestinamente prelevato il Dna” al nuovo indagato.

Lovati: “Non sono state ammesse delle prove decisive”

Come riporta Ore 11, Massimo Lovati è uscito deluso e perplesso dalla prima udienza, perché non sono stati ammessi tutti i testimoni che aveva richiesto la sua difesa.

“Non sono state ammesse delle prove secondo me sostanziali e decisive”, ha commentato Lovati parlando dei testimoni, come i due della società di investigazione privata SKP, “perché noi non sappiamo chi ha effettivamente prelevato gli oggetti in quel novembre 2016”.

Nel processo sono parti civili gli avvocati Enrico e Fabio Giarda, figli del professor Angelo Giarda morto nel 2021.

“Riteniamo che l’imputato abbia rilasciato più volte delle dichiarazioni diffamatorie che sono totalmente false e vanno a minare il lavoro svolto non solo da noi, ma soprattutto dal nostro papà”, ha detto all’Ansa Enrico Giarda.

Secondo l’avvocato “Lovati sa benissimo che non c’è stata nessuna macchinazione”. “Di questo processo ne avrei fatto sinceramente a meno – ha aggiunto – ma non vogliamo che venga infangata la memoria di nostro padre”.

La prossima udienza del processo è fissata per il 9 novembre, la sentenza è attesa nel 2027.

Lovati ha già risarcito i Giarda in passato

Durante l’udienza è emerso che Massimo Lovati ha già risarcito i Giarda in passato, per via di una diffamazione aggravata nei confronti di Fabio ed Enrico Giarda, per aver definito l’inchiesta del 2017 su Sempio una “macchinazione” del loro studio legale.

I figli di Angelo Giarda hanno infatti depositato le prove di una transazione economica (la cifra è coperta da accordo di non divulgazione) in cambio del ritiro della querela dopo che Lovati, assieme al collega Simone Grassi (un altro dei difensori di Sempio nel 2017), erano finiti imputati di diffamazione per alcune frasi pronunciate durante una puntata di Quarto Grado.