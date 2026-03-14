Garlasco, nel team legale di Alberto Stasi entra l'avvocato Elisabetta Aldrovandi: chi è e di cosa si occuperà

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dalla riapertura delle nuove indagini sul caso Garlasco, l’attenzione è tornata a rivolgersi su Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La ritrovata attenzione mediatica ha fatto sì che, in particolare sul web, Stasi fosse oggetto di gravi accuse e pesanti insulti. Proprio per difendere la reputazione online del 41enne, entra nel team legale in difesa di Stasi anche l’avvocata Elisabetta Aldrovandi.

Un avvocato per la reputazione di Alberto Stasi

“Nell’ultimo anno c’è stata un’esplosione di interesse per il caso Garlasco e la figura di Alberto Stasi è tornata in auge, nel bene e nel male”: lo ha detto Elisabetta Aldrovandi ospite del canale YouTube Gianca net.

L’avvocata ha anche confermato il proprio ingresso nel team legale che difende colui che è stato condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.

IPA

“Soprattutto sui social – spiega la legale – ci sono personaggi che si divertono a spargere video e contenuti palesemente diffamatori”.

Di fronte al proliferare di offese online, “l’avvocato ha ritenuto di iniziare a procedere per tutelare la sua reputazione e la sua dignità”.

Sarà proprio di questo aspetto, dei casi di diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, che si occuperà l’avvocata Aldrovandi.

Chi è Elisabetta Aldrovandi

Elisabetta Aldrovandi è avvocato dal 2000, iscritta presso il Foro di Modena. È specializzata in diritto di famiglia, responsabilità medica e successioni.

Dal 2007 si occupa di vittime di reati violenti e, dal 2017, è co-fondatrice dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime e Garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la Lombardia.

È docente di Criminologia e Vittimologia presso la facoltà triennale Limec-SSML di Milano e partecipa in audizione in Commissione Giustizia alla Camera e al Senato sui disegni di legge afferenti alle vittime.

Tutti gli avvocati del caso Garlasco

Inizialmente, Alberto Stasi fu difeso da Angelo Giarda, titolare dell’omonimo studio legale, scomparso nel 2021.

A prendere il posto di Giarda è stata l’avvocata Giada Boccellari, che proprio nello studio Giarda – lavorando anche sul caso Garlasco – ha svolto il proprio tirocinio.

Giada Boccellari è affiancata da Antonio De Rensis, tra i massimi esperti di diritto dello sport in Italia, noto come difensore di atleti, dirigenti e società sportive.

A difendere Andrea Sempio è invece il penalista Liborio Cataliotti, subentrato all’avvocato Massimo Lovati.