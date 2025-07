Garlasco, nella traccia 10 non c'è alcun dna: buco nell'acqua della nuova indagine, nessuna svolta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nessuna svolta alle indagini relative al delitto di Garlasco: dalla traccia 10 non è stato possibile estrarre alcun profilo genetico. Secondo la Procura, il DNA in essa contenuto non appartiene né a Stasi, né a Sempio. Anche i test sulla spazzatura di casa Poggi non hanno permesso di confermare che Chiara, la mattina dell’omicidio, abbia fatto colazione con due misteriosi assassini.

Garlasco, nessuna svolta alle indagini: nessun DNA reperibile con la traccia 10

Non è possibile estrarre alcun profilo genetico dalla traccia 10: questo è quanto riportato dai periti ai consulenti dell’incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco.

Le nuove indagini si concludono quindi con un primo nulla di fatto. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, per la Procura di Pavia la traccia 10, ritrovata già nel 2007, non apparterebbe né ad Alberto Stasi, né all’indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio.

Il reperto venne rilevato dai Ris di Parma nella parte interna della porta d’ingresso di casa Poggi. E si tratta di un indizio chiave, perché potrebbe essere stata lasciata dall’assassino con le mani sporche di sangue.

Tuttavia, l’Obti test ha dato esito negativo: sembra quindi che nell’impronta non vi siano tracce di sangue.

Gli esiti dei test sulla spazzatura

Il test verrà comunque ripetuto, come richiesto dalla difesa di Alberto Stasi. È comunque certo che non sarà possibile estrarre il profilo genetico per via del quantitativo insufficiente.

Crolla quindi la speranza della difesa dell’unico accusato per il delitto di Garlasco, difesa che sperava che, dall’impronta, si potesse arrivare a un secondo nome, oltre a quello di Sempio.

Anche i test effettuati sulla spazzatura di casa Poggi hanno dato risultati che non confermano l’ipotesi della Procura di Pavia, che ha ipotizzato che la vittima possa aver fatto colazione con gli assassini.

Infatti, sarebbero state rilevate tracce di DNA appartenente a Stasi in una cannuccia di Estathè, oltre che quelle del DNA di Chiara Poggi. Le impronte della vittima erano sia sul sacchetto dell’immondizia, sia su quello dei cereali che vennero ritrovati in salotto, oltre che sui vasetti di Fruttolo esaminati.

Le parole dei legali di Sempio

L’incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco prevede un prossimo appuntamento, fissato al 4 luglio, quando verranno approfondite le tracce delle suole insanguinate che, al momento, sembrerebbero appartenere a Stasi.

Successivamente, verranno analizzati gli elettroferogrammi relativi ai DNA maschili trovati nelle unghie della vittima.

“Ad oggi, non solo l’analisi genetica dei reperti rinvenuti nella spazzatura, ma anche gli esiti emersi dalle analisi svolte sugli acetati, confermano ancora una volta che il mio assistito Sempio non si trovava sulla scena del crimine, come da anni lui stesso afferma”: queste le parole di Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio.

“Per ora, anche gli accertamenti scientifici sin qui svolti, confermano dunque la totale estraneità di Andrea Sempio in questa terribile vicenda”, ha aggiunto la legale.