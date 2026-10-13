Garlasco, nelle intercettazioni minacce e intimidazioni ai carabinieri che indagano su Andrea Sempio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nell’informativa sul caso Garlasco i carabinieri di Milano descrivono come minacciose e intimidatorie alcune conversazioni intercettate. Una, ritenuta “non rilevante” e quindi non divulgabile per la riforma Cartabia, avrebbe riguardato richieste di interventi per punire gli inquirenti. A “Verità nascoste” il dibattito sul clima attorno all’inchiesta.

Garlasco, minacce e intimidazioni ai carabinieri

Il nuovo capitolo di tensione attorno all’inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, è stato approfondito durante la puntata di “Verità Nascoste” di martedì 13 ottobre.

Si parla dell’informativa del Nucleo investigativo di Milano, depositata alla Procura di Pavia: un documento di oltre trecento pagine, nel quale i militari descrivono come “ostile” il clima attorno agli accertamenti su Andrea Sempio, indagato per omicidio.

ANSA

Cosa dice l’informativa

Per gli investigatori, alcune conversazioni captate nell’ambito familiare delle persone coinvolte rivelano un atteggiamento di totale chiusura.

I carabinieri scrivono che le indagini vengono bollate come “eterodirette e con finalità, verosimilmente, illecite”, e che i toni sarebbero di minaccia e intimidazione verso chi indaga. Uno di questi episodi risalirebbe a maggio 2025, circa un mese dopo la riapertura del fascicolo.

Al centro della discussione c’è però un’altra intercettazione, giudicata dagli inquirenti priva di elementi utili al procedimento. Proprio per questo, con le regole introdotte dalla riforma Cartabia, non può essere trascritta né resa pubblica, e la Procura non ha preso alcun provvedimento.

Stando a indiscrezioni citate in trasmissione, in quel colloquio qualcuno avrebbe chiesto interventi di peso per colpire gli inquirenti.

De Rensis: “Grande turbamento”

In studio le reazioni sono state forti. Il giornalista Luca Fazzo ha sintetizzato vicenda affermando che “mi fa venire il gelo”. L’avvocato Antonio De Rensis ha condiviso lo stesso stato d’animo: “Il turbamento è grande”.

“In questa vicenda esiste il male” ha affermato il legale di Alberto Stasi. “Io l’ho provato sulla mia pelle. Certo leggere queste parole, che non possono che essere corrispondenti al vero, dal momento che le scrive l’eccellenza dell’arma dei carabinieri, in un uomo che ama la legge, in un uomo di legge, un uomo che ama l’avvocatura, non può che suscitare un forte turbamento e non aggiungo altro”.