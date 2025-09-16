Garlasco, nessuna svolta dalla BPA sulle macchie di sangue a casa Poggi: altro buco nell'acqua

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Non sarebbe emersa “nessuna svolta” dall’attesissima consulenza effettuata attraverso la Bloodstain Pattern Analysis (BPA) disposta dalla Procura di Pavia nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ed eseguita dal comandante del Ris di Cagliari, Andrea Berti.

I risultati della BPA

Stando a quanto trapela, dai risultati dell’esame non sarebbe emerso nulla che farebbe pensare a un secondo killer.

Attraverso la BPA si studiano la forma, la dimensione, la posizione e la distribuzione delle macchie di sangue per ricostruire la dinamica del crimine.

ANSA

La villetta di Garlasco dove nel 2007 è stata uccisa Chiara Poggi

Il 9 giugno 2025, gli esperti dell’Arma sono andati nella villetta del delitto, in via Pascoli a Garlasco, per ripetere l’esame con una tecnica già utilizzata nell’ambito delle indagini che hanno portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere di Alberto Stasi.

La novità consisteva nell’utilizzo di laser, droni e scanner con la ricostruzione in 3D degli ambienti scenario del crimine.

Gli investigatori si erano soffermarti, in particolare, sulla parete destra delle scale dove, in base alla consulenza dattiloscopica della Procura di Pavia, era stata repertata l’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio.

Un esito contestato da altri studi commissionati dai legali di parte civile in rappresentanza della famiglia Poggi e dalla difesa di Sempio.

Che cos’è la BPA

Bloodstain Pattern Analysis significa “analisi delle macchie di sangue“, si tratta di una moderna tecnica di analisi divenuta di grande utilizzo nelle fasi di rilevamento scientifico.

Attraverso questa analisi, si può risalire a quando e come l’evento sia accaduto.

Se c’è tanto materiale, si può anche riuscire a stabilire chi ha partecipato all’evento. Se a ciò si uniscono anche la materia della genetica forense unita alla balistica e alla medicina legale, è possibile far luce sulla scena di un crimine.

A cosa è servita la BPA per l’indagine sul delitto di Garlasco

I Ris hanno impiegato il metodo della BPA per analizzare nuovamente le tracce ematiche repertate nel 2007 a seguito dell’omicidio di Chiara Poggi.

È stato così possibile riprodurre la scena del crimine in 3D allo scopo di verificare se il 13 agosto 2007, nella villetta di Garlasco, si trovassero più persone insieme a Chiara.

I tecnici si sono affidati al laser scanner, uno strumento molto costoso che viene posizionato su un treppiede, proprio al centro della scena da esaminare. Il laser gira su se stesso per 360 gradi, rilevando ogni dettaglio, e ciò consente di ricostruire una “scena del crimine in 3D”.