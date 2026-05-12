Garlasco news, cosa c'è nella nuova inchiesta su Andrea Sempio e quali sono realmente gli indizi contro di lui

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Negli ultimi giorni si rincorrono frenetiche indiscrezioni e news sul delitto di Garlasco e, più precisamente, sulla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Per provare a fare chiarezza è necessario conoscere quali sono realmente i presunti indizi contro di lui.

Cosa c’è nella nuova inchiesta su Andrea Sempio e Garlasco

La trasmissione Mediaset Quarta Repubblica, nel corso della puntata andata in onda nella serata di lunedì 11 maggio, ha chiarito cosa c’è nella nuova inchiesta contro Andrea Sempio.

Secondo i magistrati, sarebbe stato proprio Sempio a uccidere Chiara Poggi in seguito al rifiuto di un suo approccio sessuale.

ANSA

Tutto è ripartito dal dna sulle unghie di Chiara Poggi, che già nel 2016 la difesa di Alberto Stasi aveva individuato nel ramo maschile della famiglia di Sempio.

Ad Andrea Sempio i nuovi pm sono arrivati anche dall’impronta 33 sulle scale del muro che portano alla cantina della villetta della famiglia Poggi, che sarebbe del palmo della sua mano destra.

La nuova inchiesta include anche le intercettazioni di Sempio e i suoi soliloqui in auto, oltre agli hard disk e agli appunti sequestrati.

Dalle parole di Sempio sarebbero emersi indizi di colpevolezza, compreso il presunto movente sessuale, sebbene le trascrizioni emerse – ha sottolineato la trasmissione – non permettano di dar conto del modo e del tono delle sue parole e quest’ultime siano confuse e a tratti incomprensibili. I pm, però, hanno parlato di “elementi fortemente indiziari“.

Per i pm Andrea Sempio avrebbe parlato anche di un video intimo tra Chiara Poggi e Alberto Stasi e avrebbe mentito sulle sue telefonate a casa Poggi del 7 e 8 agosto 2007: non le avrebbe fatte per cercare Marco Poggi, che era in vacanza con i genitori, ma perché avrebbe voluto vedere Chiara.

La dinamica del delitto di Garlasco secondo la Procura

La trasmissione Mediaset ha anche riepilogato la dinamica del delitto di Garlasco secondo la Procura.

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa, quindi, per aver rifiutato un approccio sessuale. A ucciderla sarebbe stato Andrea Sempio, con almeno 12 colpi, nella mattinata del 13 agosto 2007. Sempio avrebbe agito da solo.

In base alla ricostruzione, quella mattina Chiara Poggi sarebbe stata sola in casa, ancora in pigiama. Andrea Sempio sarebbe entrato di nascosto dentro casa e avrebbe tentato un approccio, respinto dalla vittima. Negli atti della Procura si parla di “motivi abietti”, e di “odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.

Sempio avrebbe aggredito, quindi, Chiara Poggi, che si sarebbe difesa in modo “estenuante” e avrebbe tentato di scappare dalla porta d’ingresso. Impugnando un oggetto contundente (si ipotizza un martello), Sempio avrebbe colpito reiteratamente Chiara Poggi, facendola cadere e trascinandola per le caviglie verso la porta d’accesso alla cantina. L’avrebbe poi colpita ancora, facendole perdere i sensi, e spinta sulle scale, colpendola ancora.

Con Chiara Poggi ormai immobile, Sempio avrebbe, quindi, risalito le scale, si sarebbe affacciato al bagno (solo per specchiarsi e capire quanto fosse sporco) e si sarebbe ripulito nel lavabo della cucina. Poi sarebbe tornato per un’ultima volta in cima alle scale e si sarebbe fermato a osservare il corpo inerme della vittima, appoggiandosi al muro e lasciando l’impronta 33.

Sempio si sarebbe allontanato dal retro della villetta, diretto alla casa della nonna distante circa 400 metri. Lì avrebbe finito di ripulirsi per poi tornare a casa.

Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine

Nella nuova ricostruzione degli inquirenti sul delitto di Garlasco, Alberto Stasi, fidanzato della vittima Chiara Poggi, condannato in via definitiva per l’omicidio, uscirebbe dalla scena del crimine.

Per questo motivo, la nuova rilettura aprirebbe le porte a una revisione del suo processo.