Garlasco, non solo l'appunto su Venditti: i soldi spariti dal conto del padre di Sempio e i bonifici delle zie
Gli elementi che ipotizzano il reato di corruzione tra il magistrato Mario Venditti e la famiglia Sempio sul caso Garlasco
Diventa sempre più complessa l’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Aumentano gli elementi a sostegno dell’accusa che, nell’indagine avviata dalla Procura di Brescia, ipotizza un reato di corruzione di atti giudiziari da parte dell’ex procuratore Mario Venditti. Al vaglio movimenti di denaro per mano di familiari di Andrea Sempio al tempo dell’archiviazione dell’indagine sull’uomo, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.
- Le zie prelevarono 35.000€ in contanti
- Le accuse all’ex procuratore Mario Venditti
- L’indagine per corruzione nel caso Garlasco
Le zie prelevarono 35.000€ in contanti
Gli inquirenti stanno esaminando i movimenti di denaro della famiglia Sempio tra il dicembre 2026 e giugno 2017.
Dalle indagini risulta un bonifico effettuato dalle sorelle di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, del valore di 43.000€.
Daniela Ferrari e Giuseppe Sempio, genitori di Andrea
Nello stesso periodo, alcune settimane dopo, le due donne effettuarono un prelievo in contanti di 35.000€.
Non è ancora stata stabilita quale sia stata la destinazione finale di tali ingenti somme.
Mentre è stato accertato un versamento di 6.000€ a Luciano Garofano, ex comandante Ris coinvolto nelle indagini del 2007 e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio.
Le accuse all’ex procuratore Mario Venditti
A seguito dell’appunto ritrovato in casa di Giuseppe Sempio, “Venditti gip archivia x 20-30 euro”, è stata avviata un’indagine per corruzione.
La tesi dell’accusa è che i familiari di Andrea Sempio abbiano pagato il magistrato Mario Venditti per farlo scagionare.
L’archiviazione delle indagini contro Sempio, oggi unico indagato per omicidio nel caso Garlasco bis, avvenne nel marzo 2017, in tempi relativamente brevi.
Si ipotizzano anche mancanze negli atti d’indagine, come la non trascrizione di un’intercettazione ambientale in cui Andrea Sempio fa riferimento alla necessità di “pagare quei signori lì”.
L’unico indagato al momento è lo stesso Venditti, che nega ogni accusa. Gli accertamenti puntano a rintracciare l’eventuale corruttore.
L’indagine per corruzione nel caso Garlasco
L’indagine per corruzione in atti giudiziari è condotta dai Pm di Brescia Claudia Moregola e Francesco Prete.
Dalle prime ore del mattino di venerdì 26 settembre sono iniziate le perquisizioni da parte di carabinieri e finanza.
Diverse le abitazioni in esame. Oltre a quella dei genitori di Andrea Sempio, anche quelle degli zii paterni Patrizio, Ivana e Silvia Maria Sempio.
Perquisizioni anche nelle abitazioni di due investigatori che si occuparono delle prime indagini: il luogotenente Silvio Sapone e il maresciallo capo Giuseppe Spoto.